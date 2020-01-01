Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Haedal Protocol (HAEDAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Haedal Protocol (HAEDAL) tokennel kapcsolatos információk Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.haedal.xyz/ Fehér könyv: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL Vásárolj most HAEDAL tokent!

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Haedal Protocol (HAEDAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.82M $ 30.82M $ 30.82M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 134.00M $ 134.00M $ 134.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Minden idők mélypontja: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 Jelenlegi ár: $ 0.134 $ 0.134 $ 0.134 További tudnivalók a(z) Haedal Protocol (HAEDAL) áráról

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HAEDAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HAEDAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HAEDAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HAEDAL token élő árfolyamát!

A(z) HAEDAL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Haedal Protocol (HAEDAL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) HAEDAL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz HAEDAL tokent a MEXC-n!

Haedal Protocol (HAEDAL) árelőzményei A felhasználók a(z) HAEDAL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HAEDAL árelőzményeivel!

HAEDAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HAEDAL kapcsán? HAEDAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HAEDAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

