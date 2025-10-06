TőzsdeDEX+
A(z) élő GoChapaa ár ma 0.00005344 USD. Kövesd nyomon a(z) GXP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GXP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GXP

GXP árinformációk

Mi a(z) GXP

GXP hivatalos webhely

GXP tokenomikai adatai

GXP árelőrejelzés

GXP előzmények

GXP Vásárlási útmutató

GXP-fiat valutaváltó

GXP spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

GoChapaa Logó

GoChapaa árfolyam(GXP)

1 GXP-USD élő ár:

$0.00005344
+2.70%1D
USD
GoChapaa (GXP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:57 (UTC+8)

GoChapaa (GXP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00004754
24h alacsony
$ 0.00005524
24h magas

$ 0.00004754
$ 0.00005524
--
--
-1.90%

+2.70%

+26.12%

+26.12%

GoChapaa (GXP) valós idejű ár: $ 0.00005344. Az elmúlt 24 órában, a(z)GXP legalacsonyabb ára $ 0.00004754, legmagasabb ára pedig $ 0.00005524 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GXP valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GXP változása a következő volt: -1.90% az elmúlt órában, +2.70% az elmúlt 24 órában, és +26.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GoChapaa (GXP) piaci információk

--
$ 63.13K
$ 112.22K
--
2,100,000,000
BASE

A(z) GoChapaa jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 63.13K. A(z) GXP keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 2100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 112.22K.

GoChapaa (GXP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a GoChapaa mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000014049+2.70%
30 nap$ -0.00170656-96.97%
60 nap$ -0.00894656-99.41%
90 nap$ -0.00894656-99.41%
GoChapaa árváltozása ma

A mai napon a(z) GXP ára $ +0.0000014049 (+2.70%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

GoChapaa 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00170656 (-96.97%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

GoChapaa 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GXP ára $ -0.00894656 (-99.41%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

GoChapaa 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00894656 (-99.41%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) GoChapaa (GXP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) GoChapaa árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) GoChapaa (GXP)

The GoChapaa Coin ($GC) is a utility token powering the GoChapaa exchange, designed to enable seamless cross-border payments, instant payouts, zero-fee local transactions, and competitive interest earnings—driving the future of finance in Africa through AI and blockchain innovation.

GoChapaa elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál GoChapaa befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GXP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről GoChapaa a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a GoChapaa vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

GoChapaa árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GoChapaa (GXP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GoChapaa (GXP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GoChapaa rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GoChapaa árelőrejelzését most!

GoChapaa (GXP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GoChapaa (GXP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GXP token kapcsán!

Hogyan vásárolj GoChapaa (GXP)

A következőt szeretnél vásárolni: GoChapaa? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz GoChapaa eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

GXP helyi valutákra

1 GoChapaa(GXP) - VND
1.4062736
1 GoChapaa(GXP) - AUD
A$0.0000812288
1 GoChapaa(GXP) - GBP
0.0000406144
1 GoChapaa(GXP) - EUR
0.0000459584
1 GoChapaa(GXP) - USD
$0.00005344
1 GoChapaa(GXP) - MYR
RM0.0002239136
1 GoChapaa(GXP) - TRY
0.0022476864
1 GoChapaa(GXP) - JPY
¥0.00822976
1 GoChapaa(GXP) - ARS
ARS$0.0773367648
1 GoChapaa(GXP) - RUB
0.0043222272
1 GoChapaa(GXP) - INR
0.0047513504
1 GoChapaa(GXP) - IDR
Rp0.8906663104
1 GoChapaa(GXP) - PHP
0.0031454784
1 GoChapaa(GXP) - EGP
￡E.0.0025266432
1 GoChapaa(GXP) - BRL
R$0.0002869728
1 GoChapaa(GXP) - CAD
C$0.000074816
1 GoChapaa(GXP) - BDT
0.0065121984
1 GoChapaa(GXP) - NGN
0.0772250752
1 GoChapaa(GXP) - COP
$0.2071313024
1 GoChapaa(GXP) - ZAR
R.0.0009255808
1 GoChapaa(GXP) - UAH
0.0022332576
1 GoChapaa(GXP) - TZS
T.Sh.0.1309803712
1 GoChapaa(GXP) - VES
Bs0.01181024
1 GoChapaa(GXP) - CLP
$0.0502336
1 GoChapaa(GXP) - PKR
Rs0.0150743552
1 GoChapaa(GXP) - KZT
0.0282152512
1 GoChapaa(GXP) - THB
฿0.0017335936
1 GoChapaa(GXP) - TWD
NT$0.0016454176
1 GoChapaa(GXP) - AED
د.إ0.0001961248
1 GoChapaa(GXP) - CHF
Fr0.000042752
1 GoChapaa(GXP) - HKD
HK$0.0004152288
1 GoChapaa(GXP) - AMD
֏0.0203964448
1 GoChapaa(GXP) - MAD
.د.م0.0004937856
1 GoChapaa(GXP) - MXN
$0.0009918464
1 GoChapaa(GXP) - SAR
ريال0.0001998656
1 GoChapaa(GXP) - ETB
Br0.008211056
1 GoChapaa(GXP) - KES
KSh0.0068846752
1 GoChapaa(GXP) - JOD
د.أ0.00003788896
1 GoChapaa(GXP) - PLN
0.0001971936
1 GoChapaa(GXP) - RON
лв0.0002356704
1 GoChapaa(GXP) - SEK
kr0.0005071456
1 GoChapaa(GXP) - BGN
лв0.0000903136
1 GoChapaa(GXP) - HUF
Ft0.0179868352
1 GoChapaa(GXP) - CZK
0.0011281184
1 GoChapaa(GXP) - KWD
د.ك0.00001635264
1 GoChapaa(GXP) - ILS
0.00017368
1 GoChapaa(GXP) - BOB
Bs0.0003682016
1 GoChapaa(GXP) - AZN
0.000090848
1 GoChapaa(GXP) - TJS
SM0.0004905792
1 GoChapaa(GXP) - GEL
0.0001448224
1 GoChapaa(GXP) - AOA
Kz0.0488927904
1 GoChapaa(GXP) - BHD
.د.ب0.00002004
1 GoChapaa(GXP) - BMD
$0.00005344
1 GoChapaa(GXP) - DKK
kr0.0003457568
1 GoChapaa(GXP) - HNL
L0.0014017312
1 GoChapaa(GXP) - MUR
0.0024443456
1 GoChapaa(GXP) - NAD
$0.0009239776
1 GoChapaa(GXP) - NOK
kr0.0005408128
1 GoChapaa(GXP) - NZD
$0.0000929856
1 GoChapaa(GXP) - PAB
B/.0.00005344
1 GoChapaa(GXP) - PGK
K0.000224448
1 GoChapaa(GXP) - QAR
ر.ق0.0001939872
1 GoChapaa(GXP) - RSD
дин.0.005405456
1 GoChapaa(GXP) - UZS
soʻm0.6438552736
1 GoChapaa(GXP) - ALL
L0.0044617056
1 GoChapaa(GXP) - ANG
ƒ0.0000956576
1 GoChapaa(GXP) - AWG
ƒ0.0000956576
1 GoChapaa(GXP) - BBD
$0.00010688
1 GoChapaa(GXP) - BAM
KM0.0000897792
1 GoChapaa(GXP) - BIF
Fr0.15668608
1 GoChapaa(GXP) - BND
$0.0000689376
1 GoChapaa(GXP) - BSD
$0.00005344
1 GoChapaa(GXP) - JMD
$0.008553072
1 GoChapaa(GXP) - KHR
0.21376
1 GoChapaa(GXP) - KMF
Fr0.02276544
1 GoChapaa(GXP) - LAK
1.1617391072
1 GoChapaa(GXP) - LKR
රු0.0162233152
1 GoChapaa(GXP) - MDL
L0.0009063424
1 GoChapaa(GXP) - MGA
Ar0.239640992
1 GoChapaa(GXP) - MOP
P0.0004264512
1 GoChapaa(GXP) - MVR
0.000817632
1 GoChapaa(GXP) - MWK
MK0.092456544
1 GoChapaa(GXP) - MZN
MT0.003414816
1 GoChapaa(GXP) - NPR
रु0.0075585536
1 GoChapaa(GXP) - PYG
0.37632448
1 GoChapaa(GXP) - RWF
Fr0.07743456
1 GoChapaa(GXP) - SBD
$0.0004398112
1 GoChapaa(GXP) - SCR
0.0007716736
1 GoChapaa(GXP) - SRD
$0.00205744
1 GoChapaa(GXP) - SVC
$0.0004659968
1 GoChapaa(GXP) - SZL
L0.0009234432
1 GoChapaa(GXP) - TMT
m0.00018704
1 GoChapaa(GXP) - TND
د.ت0.0001571136
1 GoChapaa(GXP) - TTD
$0.00036072
1 GoChapaa(GXP) - UGX
Sh0.18554368
1 GoChapaa(GXP) - XAF
Fr0.03040736
1 GoChapaa(GXP) - XCD
$0.000144288
1 GoChapaa(GXP) - XOF
Fr0.03040736
1 GoChapaa(GXP) - XPF
Fr0.00550432
1 GoChapaa(GXP) - BWP
P0.0007155616
1 GoChapaa(GXP) - BZD
$0.00010688
1 GoChapaa(GXP) - CVE
$0.0050912288
1 GoChapaa(GXP) - DJF
Fr0.00945888
1 GoChapaa(GXP) - DOP
$0.0034239008
1 GoChapaa(GXP) - DZD
د.ج0.006923152
1 GoChapaa(GXP) - FJD
$0.0001223776
1 GoChapaa(GXP) - GNF
Fr0.4646608
1 GoChapaa(GXP) - GTQ
Q0.0004082816
1 GoChapaa(GXP) - GYD
$0.0111491872
1 GoChapaa(GXP) - ISK
kr0.00668

GoChapaa Forrás

A(z) GoChapaa alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos GoChapaa Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések GoChapaa

Mennyit ér ma a(z) GoChapaa (GXP)?
A(z) élő GXP ár a(z) USD esetében 0.00005344 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GXP ára a(z) USD esetében?
A(z) GXP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00005344. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GoChapaa piaci plafonja?
A(z) GXP piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GXP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GXP keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) GXP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GXP mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) GXP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GXP mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) GXP kereskedési volumene?
A(z) GXP élő 24 órás kereskedési volumene $ 63.13K USD.
A(z) GXP ára emelkedni fog idén?
A(z) GXP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GXP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:57 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

GXP-USD kalkulátor

Összeg

GXP
GXP
USD
USD

1 GXP = 0.00005344 USD

GXP kereskedés

GXP/USDT
$0.00005344
+2.76%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

