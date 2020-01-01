Xeno Governance (GXE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Xeno Governance (GXE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Xeno Governance (GXE) tokennel kapcsolatos információk Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. Hivatalos webhely: https://project-xeno.com/ Fehér könyv: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6 Vásárolj most GXE tokent!

Xeno Governance (GXE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Xeno Governance (GXE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M Minden idők csúcspontja: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 Minden idők mélypontja: $ 0.001043390131716337 $ 0.001043390131716337 $ 0.001043390131716337 Jelenlegi ár: $ 0.00329 $ 0.00329 $ 0.00329 További tudnivalók a(z) Xeno Governance (GXE) áráról

Xeno Governance (GXE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Xeno Governance (GXE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GXE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GXE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GXE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GXE token élő árfolyamát!

A(z) GXE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Xeno Governance (GXE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GXE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GXE tokent a MEXC-n!

Xeno Governance (GXE) árelőzményei A felhasználók a(z) GXE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GXE árelőzményeivel!

GXE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GXE kapcsán? GXE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GXE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

