GTA VI (GTAVI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GTA VI (GTAVI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GTA VI (GTAVI) tokennel kapcsolatos információk The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto. Hivatalos webhely: https://gta-vi.vip/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9 Vásárolj most GTAVI tokent!

GTA VI (GTAVI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GTA VI (GTAVI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 506.25K $ 506.25K $ 506.25K Minden idők csúcspontja: $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 Minden idők mélypontja: $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 Jelenlegi ár: $ 0.00000000000025 $ 0.00000000000025 $ 0.00000000000025 További tudnivalók a(z) GTA VI (GTAVI) áráról

GTA VI (GTAVI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GTA VI (GTAVI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GTAVI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GTAVI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GTAVI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GTAVI token élő árfolyamát!

A(z) GTAVI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) GTA VI (GTAVI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GTAVI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GTAVI tokent a MEXC-n!

GTA VI (GTAVI) árelőzményei A felhasználók a(z) GTAVI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GTAVI árelőzményeivel!

GTAVI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GTAVI kapcsán? GTAVI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GTAVI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

