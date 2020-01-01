GST (GST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GST (GST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GST (GST) tokennel kapcsolatos információk STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Hivatalos webhely: https://stepn.com/ Fehér könyv: https://stepn.com/litePaper Block Explorer: https://solscan.io/token/AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB Vásárolj most GST tokent!

GST (GST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GST (GST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.16M $ 20.16M $ 20.16M Teljes tokenszám: $ 3.88B $ 3.88B $ 3.88B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.87B $ 3.87B $ 3.87B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.21M $ 20.21M $ 20.21M Minden idők csúcspontja: $ 9.4 $ 9.4 $ 9.4 Minden idők mélypontja: $ 0.005148083435894852 $ 0.005148083435894852 $ 0.005148083435894852 Jelenlegi ár: $ 0.005211 $ 0.005211 $ 0.005211 További tudnivalók a(z) GST (GST) áráról

GST (GST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GST (GST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GST token élő árfolyamát!

A(z) GST vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) GST (GST) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GST megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GST tokent a MEXC-n!

GST (GST) árelőzményei A felhasználók a(z) GST árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GST árelőzményeivel!

GST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GST kapcsán? GST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

