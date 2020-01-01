Graph Token (GRT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Graph Token (GRT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Graph Token (GRT) tokennel kapcsolatos információk The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem. Hivatalos webhely: https://thegraph.com Fehér könyv: https://thegraph.com/docs/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HGsLG4PnZ28L8A4R5nPqKgZd86zUUdmfnkTRnuFJ5dAX Vásárolj most GRT tokent!

Graph Token (GRT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Graph Token (GRT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 918.92M $ 918.92M $ 918.92M Teljes tokenszám: $ 11.34B $ 11.34B $ 11.34B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.47B $ 10.47B $ 10.47B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 995.73M $ 995.73M $ 995.73M Minden idők csúcspontja: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.08777 $ 0.08777 $ 0.08777 További tudnivalók a(z) Graph Token (GRT) áráról

Graph Token (GRT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Graph Token (GRT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GRT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GRT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GRT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GRT token élő árfolyamát!

A(z) GRT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Graph Token (GRT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GRT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GRT tokent a MEXC-n!

Graph Token (GRT) árelőzményei A felhasználók a(z) GRT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GRT árelőzményeivel!

GRT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GRT kapcsán? GRT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GRT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

