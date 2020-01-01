Camelot Token (GRAIL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Camelot Token (GRAIL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Camelot Token (GRAIL) tokennel kapcsolatos információk Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability. Hivatalos webhely: https://camelot.exchange/ Fehér könyv: https://docs.camelot.exchange/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8 Vásárolj most GRAIL tokent!

Camelot Token (GRAIL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Camelot Token (GRAIL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 73.51K $ 73.51K $ 73.51K Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.12M $ 21.12M $ 21.12M Minden idők csúcspontja: $ 4,700 $ 4,700 $ 4,700 Minden idők mélypontja: $ 184.24900021448872 $ 184.24900021448872 $ 184.24900021448872 Jelenlegi ár: $ 287.34 $ 287.34 $ 287.34 További tudnivalók a(z) Camelot Token (GRAIL) áráról

Camelot Token (GRAIL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Camelot Token (GRAIL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GRAIL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GRAIL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GRAIL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GRAIL token élő árfolyamát!

Camelot Token (GRAIL) árelőzményei A felhasználók a(z) GRAIL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GRAIL árelőzményeivel!

GRAIL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GRAIL kapcsán? GRAIL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GRAIL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

