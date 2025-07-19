TőzsdeDEX+
A(z) élő GPTON ár ma 0.01978 USD. Kövesd nyomon a(z) GPTON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GPTON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GPTON

GPTON árinformációk

Mi a(z) GPTON

GPTON hivatalos webhely

GPTON tokenomikai adatai

GPTON árelőrejelzés

GPTON előzmények

GPTON Vásárlási útmutató

GPTON-fiat valutaváltó

GPTON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

GPTON Logó

GPTON árfolyam(GPTON)

1 GPTON-USD élő ár:

$0.01978
$0.01978
+0.71%1D
USD
GPTON (GPTON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:43 (UTC+8)

GPTON (GPTON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01949
$ 0.01949
24h alacsony
$ 0.02028
$ 0.02028
24h magas

$ 0.01949
$ 0.01949

$ 0.02028
$ 0.02028

$ 0.04540726520022076
$ 0.04540726520022076

$ 0.024354338596202823
$ 0.024354338596202823

-0.06%

+0.71%

-9.93%

-9.93%

GPTON (GPTON) valós idejű ár: $ 0.01978. Az elmúlt 24 órában, a(z)GPTON legalacsonyabb ára $ 0.01949, legmagasabb ára pedig $ 0.02028 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GPTON valaha volt legmagasabb ára $ 0.04540726520022076, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.024354338596202823 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GPTON változása a következő volt: -0.06% az elmúlt órában, +0.71% az elmúlt 24 órában, és -9.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GPTON (GPTON) piaci információk

No.4053

$ 19.78M
$ 19.78M

$ 33.96K
$ 33.96K

$ 19.78M
$ 19.78M

1000.00M
1000.00M

999,999,933
999,999,933

999,999,933
999,999,933

100.00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0.00099
$ 0.00099

TONCOIN

A(z) GPTON jelenlegi piaci plafonja $ 19.78M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 33.96K. A(z) GPTON keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999933. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.78M.

GPTON (GPTON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a GPTON mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0001394+0.71%
30 nap$ -0.01169-37.15%
60 nap$ -0.01387-41.22%
90 nap$ +0.00078+4.10%
GPTON árváltozása ma

A mai napon a(z) GPTON ára $ +0.0001394 (+0.71%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

GPTON 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.01169 (-37.15%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

GPTON 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GPTON ára $ -0.01387 (-41.22%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

GPTON 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00078 (+4.10%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) GPTON (GPTON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) GPTON árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) GPTON (GPTON)

AI Messenger with P2P Gaming platform on TON, users can extend token to play games P2P + as payment system for AI in messenger.

GPTON elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál GPTON befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GPTON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről GPTON a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a GPTON vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

GPTON árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GPTON (GPTON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GPTON (GPTON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GPTON rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GPTON árelőrejelzését most!

GPTON (GPTON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GPTON (GPTON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GPTON token kapcsán!

Hogyan vásárolj GPTON (GPTON)

A következőt szeretnél vásárolni: GPTON? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz GPTON eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

GPTON helyi valutákra

1 GPTON(GPTON) - VND
520.5107
1 GPTON(GPTON) - AUD
A$0.0300656
1 GPTON(GPTON) - GBP
0.0150328
1 GPTON(GPTON) - EUR
0.0170108
1 GPTON(GPTON) - USD
$0.01978
1 GPTON(GPTON) - MYR
RM0.0828782
1 GPTON(GPTON) - TRY
0.8319468
1 GPTON(GPTON) - JPY
¥3.04612
1 GPTON(GPTON) - ARS
ARS$28.6250226
1 GPTON(GPTON) - RUB
1.5998064
1 GPTON(GPTON) - INR
1.7586398
1 GPTON(GPTON) - IDR
Rp329.6665348
1 GPTON(GPTON) - PHP
1.1642508
1 GPTON(GPTON) - EGP
￡E.0.9351984
1 GPTON(GPTON) - BRL
R$0.1062186
1 GPTON(GPTON) - CAD
C$0.027692
1 GPTON(GPTON) - BDT
2.4103908
1 GPTON(GPTON) - NGN
28.5836824
1 GPTON(GPTON) - COP
$76.6664888
1 GPTON(GPTON) - ZAR
R.0.3425896
1 GPTON(GPTON) - UAH
0.8266062
1 GPTON(GPTON) - TZS
T.Sh.48.4803844
1 GPTON(GPTON) - VES
Bs4.37138
1 GPTON(GPTON) - CLP
$18.5932
1 GPTON(GPTON) - PKR
Rs5.5795424
1 GPTON(GPTON) - KZT
10.4434444
1 GPTON(GPTON) - THB
฿0.6416632
1 GPTON(GPTON) - TWD
NT$0.6090262
1 GPTON(GPTON) - AED
د.إ0.0725926
1 GPTON(GPTON) - CHF
Fr0.015824
1 GPTON(GPTON) - HKD
HK$0.1536906
1 GPTON(GPTON) - AMD
֏7.5494326
1 GPTON(GPTON) - MAD
.د.م0.1827672
1 GPTON(GPTON) - MXN
$0.3671168
1 GPTON(GPTON) - SAR
ريال0.0739772
1 GPTON(GPTON) - ETB
Br3.039197
1 GPTON(GPTON) - KES
KSh2.5482574
1 GPTON(GPTON) - JOD
د.أ0.01402402
1 GPTON(GPTON) - PLN
0.0729882
1 GPTON(GPTON) - RON
лв0.0872298
1 GPTON(GPTON) - SEK
kr0.1877122
1 GPTON(GPTON) - BGN
лв0.0334282
1 GPTON(GPTON) - HUF
Ft6.6575524
1 GPTON(GPTON) - CZK
0.4175558
1 GPTON(GPTON) - KWD
د.ك0.00605268
1 GPTON(GPTON) - ILS
0.064285
1 GPTON(GPTON) - BOB
Bs0.1362842
1 GPTON(GPTON) - AZN
0.033626
1 GPTON(GPTON) - TJS
SM0.1815804
1 GPTON(GPTON) - GEL
0.0536038
1 GPTON(GPTON) - AOA
Kz18.0969198
1 GPTON(GPTON) - BHD
.د.ب0.0074175
1 GPTON(GPTON) - BMD
$0.01978
1 GPTON(GPTON) - DKK
kr0.1279766
1 GPTON(GPTON) - HNL
L0.5188294
1 GPTON(GPTON) - MUR
0.9047372
1 GPTON(GPTON) - NAD
$0.3419962
1 GPTON(GPTON) - NOK
kr0.2001736
1 GPTON(GPTON) - NZD
$0.0344172
1 GPTON(GPTON) - PAB
B/.0.01978
1 GPTON(GPTON) - PGK
K0.083076
1 GPTON(GPTON) - QAR
ر.ق0.0718014
1 GPTON(GPTON) - RSD
дин.2.000747
1 GPTON(GPTON) - UZS
soʻm238.3131982
1 GPTON(GPTON) - ALL
L1.6514322
1 GPTON(GPTON) - ANG
ƒ0.0354062
1 GPTON(GPTON) - AWG
ƒ0.0354062
1 GPTON(GPTON) - BBD
$0.03956
1 GPTON(GPTON) - BAM
KM0.0332304
1 GPTON(GPTON) - BIF
Fr57.99496
1 GPTON(GPTON) - BND
$0.0255162
1 GPTON(GPTON) - BSD
$0.01978
1 GPTON(GPTON) - JMD
$3.165789
1 GPTON(GPTON) - KHR
79.12
1 GPTON(GPTON) - KMF
Fr8.42628
1 GPTON(GPTON) - LAK
429.9999914
1 GPTON(GPTON) - LKR
රු6.0048124
1 GPTON(GPTON) - MDL
L0.3354688
1 GPTON(GPTON) - MGA
Ar88.699454
1 GPTON(GPTON) - MOP
P0.1578444
1 GPTON(GPTON) - MVR
0.302634
1 GPTON(GPTON) - MWK
MK34.221378
1 GPTON(GPTON) - MZN
MT1.263942
1 GPTON(GPTON) - NPR
रु2.7976832
1 GPTON(GPTON) - PYG
139.29076
1 GPTON(GPTON) - RWF
Fr28.66122
1 GPTON(GPTON) - SBD
$0.1627894
1 GPTON(GPTON) - SCR
0.2856232
1 GPTON(GPTON) - SRD
$0.76153
1 GPTON(GPTON) - SVC
$0.1724816
1 GPTON(GPTON) - SZL
L0.3417984
1 GPTON(GPTON) - TMT
m0.06923
1 GPTON(GPTON) - TND
د.ت0.0581532
1 GPTON(GPTON) - TTD
$0.133515
1 GPTON(GPTON) - UGX
Sh68.67616
1 GPTON(GPTON) - XAF
Fr11.25482
1 GPTON(GPTON) - XCD
$0.053406
1 GPTON(GPTON) - XOF
Fr11.25482
1 GPTON(GPTON) - XPF
Fr2.03734
1 GPTON(GPTON) - BWP
P0.2648542
1 GPTON(GPTON) - BZD
$0.03956
1 GPTON(GPTON) - CVE
$1.8844406
1 GPTON(GPTON) - DJF
Fr3.50106
1 GPTON(GPTON) - DOP
$1.2673046
1 GPTON(GPTON) - DZD
د.ج2.562499
1 GPTON(GPTON) - FJD
$0.0452962
1 GPTON(GPTON) - GNF
Fr171.9871
1 GPTON(GPTON) - GTQ
Q0.1511192
1 GPTON(GPTON) - GYD
$4.1267014
1 GPTON(GPTON) - ISK
kr2.4725

GPTON Forrás

A(z) GPTON alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos GPTON Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések GPTON

Mennyit ér ma a(z) GPTON (GPTON)?
A(z) élő GPTON ár a(z) USD esetében 0.01978 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GPTON ára a(z) USD esetében?
A(z) GPTON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01978. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GPTON piaci plafonja?
A(z) GPTON piaci plafonja $ 19.78M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GPTON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GPTON keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) GPTON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GPTON mindenkori legmagasabb ára 0.04540726520022076 USD.
Mi volt a(z) GPTON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GPTON mindenkori legalacsonyabb ára 0.024354338596202823 USD.
Mekkora a(z) GPTON kereskedési volumene?
A(z) GPTON élő 24 órás kereskedési volumene $ 33.96K USD.
A(z) GPTON ára emelkedni fog idén?
A(z) GPTON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GPTON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:43 (UTC+8)

GPTON (GPTON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

GPTON-USD kalkulátor

Összeg

GPTON
GPTON
USD
USD

1 GPTON = 0.01978 USD

GPTON kereskedés

GPTON/USDT
$0.01978
$0.01978
+0.71%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,602.38
$109,602.38

$3,857.91
$3,857.91

$0.02565
$0.02565

$186.53
$186.53

$1.1871
$1.1871

$109,602.38
$109,602.38

$3,857.91
$3,857.91

$186.53
$186.53

$89.55
$89.55

$2.4973
$2.4973

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.0382
$0.0382

$0.05697
$0.05697

$0.09496
$0.09496

$0.000000002206
$0.000000002206

$0.02358
$0.02358

$0.0000483
$0.0000483

$0.00006184
$0.00006184

$0.000000000613
$0.000000000613

