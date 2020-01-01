gorilla (GORILLABSC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) gorilla (GORILLABSC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

gorilla (GORILLABSC) tokennel kapcsolatos információk $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. Hivatalos webhely: https://gorillabsc.vip Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444 Vásárolj most GORILLABSC tokent!

gorilla (GORILLABSC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) gorilla (GORILLABSC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Minden idők csúcspontja: $ 0.011685 $ 0.011685 $ 0.011685 Minden idők mélypontja: $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 Jelenlegi ár: $ 0.003882 $ 0.003882 $ 0.003882 További tudnivalók a(z) gorilla (GORILLABSC) áráról

gorilla (GORILLABSC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) gorilla (GORILLABSC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GORILLABSC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GORILLABSC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GORILLABSC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GORILLABSC token élő árfolyamát!

A(z) GORILLABSC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) gorilla (GORILLABSC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GORILLABSC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GORILLABSC tokent a MEXC-n!

gorilla (GORILLABSC) árelőzményei A felhasználók a(z) GORILLABSC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GORILLABSC árelőzményeivel!

GORILLABSC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GORILLABSC kapcsán? GORILLABSC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GORILLABSC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

