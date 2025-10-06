TőzsdeDEX+
A(z) élő Alphabet xStock ár ma 278.51 USD. Kövesd nyomon a(z) GOOGLX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GOOGLX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Alphabet xStock árfolyam(GOOGLX)

$278.51
+0.14%1D
Alphabet xStock (GOOGLX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:28 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) árinformáció (USD)

$ 277.65
24h alacsony
24h magas

Alphabet xStock (GOOGLX) valós idejű ár: $ 278.51. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOOGLX legalacsonyabb ára $ 277.65, legmagasabb ára pedig $ 281.44 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOOGLX valaha volt legmagasabb ára $ 298.97509376416326, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 169.44795144400413 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOOGLX változása a következő volt: +0.12% az elmúlt órában, +0.14% az elmúlt 24 órában, és +6.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alphabet xStock (GOOGLX) piaci információk

No.1330

$ 6.29M
$ 54.36K
$ 13.95M
22.60K
--
50,099.19727666
SOL

A(z) Alphabet xStock jelenlegi piaci plafonja $ 6.29M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.36K. A(z) GOOGLX keringésben lévő tokenszáma 22.60K, és a teljes tokenszám 50099.19727666. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.95M.

Alphabet xStock (GOOGLX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Alphabet xStock mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.3894+0.14%
30 nap$ +32.31+13.12%
60 nap$ +47.76+20.69%
90 nap$ +83.06+42.49%
Alphabet xStock árváltozása ma

A mai napon a(z) GOOGLX ára $ +0.3894 (+0.14%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Alphabet xStock 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +32.31 (+13.12%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Alphabet xStock 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GOOGLX ára $ +47.76 (+20.69%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Alphabet xStock 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +83.06 (+42.49%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Alphabet xStock (GOOGLX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Alphabet xStock árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Alphabet xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GOOGLX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Alphabet xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Alphabet xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Alphabet xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Alphabet xStock (GOOGLX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Alphabet xStock (GOOGLX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Alphabet xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Alphabet xStock árelőrejelzését most!

Alphabet xStock (GOOGLX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Alphabet xStock (GOOGLX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOOGLX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Alphabet xStock (GOOGLX)

A következőt szeretnél vásárolni: Alphabet xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Alphabet xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Alphabet xStock Forrás

A(z) Alphabet xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Alphabet xStock Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Alphabet xStock

Mennyit ér ma a(z) Alphabet xStock (GOOGLX)?
A(z) élő GOOGLX ár a(z) USD esetében 278.51 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GOOGLX ára a(z) USD esetében?
A(z) GOOGLX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 278.51. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Alphabet xStock piaci plafonja?
A(z) GOOGLX piaci plafonja $ 6.29M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GOOGLX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GOOGLX keringésben lévő tokenszáma 22.60K USD.
Mi volt a(z) GOOGLX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GOOGLX mindenkori legmagasabb ára 298.97509376416326 USD.
Mi volt a(z) GOOGLX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GOOGLX mindenkori legalacsonyabb ára 169.44795144400413 USD.
Mekkora a(z) GOOGLX kereskedési volumene?
A(z) GOOGLX élő 24 órás kereskedési volumene $ 54.36K USD.
A(z) GOOGLX ára emelkedni fog idén?
A(z) GOOGLX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GOOGLX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:28 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

