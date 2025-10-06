TőzsdeDEX+
A(z) élő Alphabet Class A ár ma 282.18 USD. Kövesd nyomon a(z) GOOGLON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GOOGLON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Alphabet Class A Logó

Alphabet Class A árfolyam(GOOGLON)

1 GOOGLON-USD élő ár:

$282.18
+1.93%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:21 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 271.75
24h alacsony
$ 282.18
24h magas

$ 271.75
$ 282.18
$ 299.0048828834799
$ 225.81003632470686
+2.45%

+1.93%

+7.02%

+7.02%

Alphabet Class A (GOOGLON) valós idejű ár: $ 282.18. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOOGLON legalacsonyabb ára $ 271.75, legmagasabb ára pedig $ 282.18 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOOGLON valaha volt legmagasabb ára $ 299.0048828834799, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 225.81003632470686 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOOGLON változása a következő volt: +2.45% az elmúlt órában, +1.93% az elmúlt 24 órában, és +7.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alphabet Class A (GOOGLON) piaci információk

No.1770

$ 2.34M
$ 55.51K
$ 2.34M
8.29K
8,289.78236799
ETH

A(z) Alphabet Class A jelenlegi piaci plafonja $ 2.34M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.51K. A(z) GOOGLON keringésben lévő tokenszáma 8.29K, és a teljes tokenszám 8289.78236799. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.34M.

Alphabet Class A (GOOGLON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Alphabet Class A mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +5.343+1.93%
30 nap$ +36.73+14.96%
60 nap$ +50.91+22.01%
90 nap$ +102.18+56.76%
Alphabet Class A árváltozása ma

A mai napon a(z) GOOGLON ára $ +5.343 (+1.93%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Alphabet Class A 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +36.73 (+14.96%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Alphabet Class A 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GOOGLON ára $ +50.91 (+22.01%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Alphabet Class A 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +102.18 (+56.76%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Alphabet Class A (GOOGLON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Alphabet Class A árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alphabet Class A elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Alphabet Class A befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GOOGLON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Alphabet Class A a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Alphabet Class A vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Alphabet Class A árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Alphabet Class A (GOOGLON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Alphabet Class A (GOOGLON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Alphabet Class A rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Alphabet Class A árelőrejelzését most!

Alphabet Class A (GOOGLON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Alphabet Class A (GOOGLON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOOGLON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Alphabet Class A (GOOGLON)

A következőt szeretnél vásárolni: Alphabet Class A? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Alphabet Class A eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

GOOGLON helyi valutákra

Alphabet Class A Forrás

A(z) Alphabet Class A alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Alphabet Class A Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Alphabet Class A

Mennyit ér ma a(z) Alphabet Class A (GOOGLON)?
A(z) élő GOOGLON ár a(z) USD esetében 282.18 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GOOGLON ára a(z) USD esetében?
A(z) GOOGLON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 282.18. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Alphabet Class A piaci plafonja?
A(z) GOOGLON piaci plafonja $ 2.34M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GOOGLON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GOOGLON keringésben lévő tokenszáma 8.29K USD.
Mi volt a(z) GOOGLON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GOOGLON mindenkori legmagasabb ára 299.0048828834799 USD.
Mi volt a(z) GOOGLON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GOOGLON mindenkori legalacsonyabb ára 225.81003632470686 USD.
Mekkora a(z) GOOGLON kereskedési volumene?
A(z) GOOGLON élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.51K USD.
A(z) GOOGLON ára emelkedni fog idén?
A(z) GOOGLON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GOOGLON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:21 (UTC+8)

Alphabet Class A (GOOGLON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

