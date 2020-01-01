Guild of Guardians (GOG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Guild of Guardians (GOG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Guild of Guardians (GOG) tokennel kapcsolatos információk Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions. Hivatalos webhely: https://www.guildofguardians.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.guildofguardians.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9AB7bb7FdC60f4357ECFef43986818A2A3569c62 Vásárolj most GOG tokent!

Guild of Guardians (GOG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Guild of Guardians (GOG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.22M $ 7.22M $ 7.22M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 775.97M $ 775.97M $ 775.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.30M $ 9.30M $ 9.30M Minden idők csúcspontja: $ 0.17695 $ 0.17695 $ 0.17695 Minden idők mélypontja: $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 Jelenlegi ár: $ 0.009299 $ 0.009299 $ 0.009299 További tudnivalók a(z) Guild of Guardians (GOG) áráról

Guild of Guardians (GOG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Guild of Guardians (GOG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOG token élő árfolyamát!

A(z) GOG vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Guild of Guardians (GOG) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GOG megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GOG tokent a MEXC-n!

Guild of Guardians (GOG) árelőzményei A felhasználók a(z) GOG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GOG árelőzményeivel!

GOG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOG kapcsán? GOG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

