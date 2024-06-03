Gochujang Coin (GOCHU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gochujang Coin (GOCHU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gochujang Coin (GOCHU) tokennel kapcsolatos információk Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Hivatalos webhely: https://gochu.org Fehér könyv: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Vásárolj most GOCHU tokent!

Gochujang Coin (GOCHU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gochujang Coin (GOCHU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Teljes tokenszám: $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M Minden idők csúcspontja: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 Minden idők mélypontja: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 Jelenlegi ár: $ 0.0000002919 $ 0.0000002919 $ 0.0000002919 További tudnivalók a(z) Gochujang Coin (GOCHU) áráról

Gochujang Coin (GOCHU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gochujang Coin (GOCHU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOCHU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOCHU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOCHU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOCHU token élő árfolyamát!

A(z) GOCHU vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Gochujang Coin (GOCHU) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GOCHU megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GOCHU tokent a MEXC-n!

Gochujang Coin (GOCHU) árelőzményei A felhasználók a(z) GOCHU árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GOCHU árelőzményeivel!

GOCHU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOCHU kapcsán? GOCHU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOCHU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

