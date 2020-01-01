Gnosis (GNO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gnosis (GNO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gnosis (GNO) tokennel kapcsolatos információk Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum. Hivatalos webhely: https://gnosis.io/ Fehér könyv: https://github.com/gnosis/research/blob/master/gnosis-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96

Gnosis (GNO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gnosis (GNO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 355.43M $ 355.43M $ 355.43M Teljes tokenszám: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 404.03M $ 404.03M $ 404.03M Minden idők csúcspontja: $ 445.2 $ 445.2 $ 445.2 Minden idők mélypontja: $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 $ 7.05027795992 Jelenlegi ár: $ 134.68 $ 134.68 $ 134.68 További tudnivalók a(z) Gnosis (GNO) áráról

Gnosis (GNO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gnosis (GNO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GNO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GNO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GNO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GNO token élő árfolyamát!

Gnosis (GNO) árelőzményei A felhasználók a(z) GNO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GNO árelőzményeivel!

GNO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GNO kapcsán? GNO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GNO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

