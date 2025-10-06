TőzsdeDEX+
A(z) élő GameStop ár ma 22.83 USD. Kövesd nyomon a(z) GMEON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GMEON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GMEON

GameStop Logó

GameStop árfolyam(GMEON)

1 GMEON-USD élő ár:

$22.83
0.00%1D
USD
GameStop (GMEON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:05 (UTC+8)

GameStop (GMEON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 22.71
24h alacsony
$ 22.9
24h magas

$ 22.71
$ 22.9
$ 28.314705255572687
$ 22.309828913708834
-0.05%

0.00%

-4.20%

-4.20%

GameStop (GMEON) valós idejű ár: $ 22.83. Az elmúlt 24 órában, a(z)GMEON legalacsonyabb ára $ 22.71, legmagasabb ára pedig $ 22.9 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GMEON valaha volt legmagasabb ára $ 28.314705255572687, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 22.309828913708834 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GMEON változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -4.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GameStop (GMEON) piaci információk

No.2823

$ 242.95K
$ 55.19K
$ 242.95K
10.64K
10,641.68871714
ETH

A(z) GameStop jelenlegi piaci plafonja $ 242.95K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.19K. A(z) GMEON keringésben lévő tokenszáma 10.64K, és a teljes tokenszám 10641.68871714. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 242.95K.

GameStop (GMEON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a GameStop mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ -3.34-12.77%
60 nap$ +12.83+128.30%
90 nap$ +12.83+128.30%
GameStop árváltozása ma

A mai napon a(z) GMEON ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

GameStop 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -3.34 (-12.77%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

GameStop 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GMEON ára $ +12.83 (+128.30%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

GameStop 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +12.83 (+128.30%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) GameStop (GMEON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) GameStop árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) GameStop (GMEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

GameStop elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál GameStop befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GMEON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről GameStop a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a GameStop vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

GameStop árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GameStop (GMEON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GameStop (GMEON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GameStop rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GameStop árelőrejelzését most!

GameStop (GMEON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GameStop (GMEON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GMEON token kapcsán!

Hogyan vásárolj GameStop (GMEON)

A következőt szeretnél vásárolni: GameStop? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz GameStop eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

GMEON helyi valutákra

1 GameStop(GMEON) - VND
600,771.45
1 GameStop(GMEON) - AUD
A$34.7016
1 GameStop(GMEON) - GBP
17.3508
1 GameStop(GMEON) - EUR
19.6338
1 GameStop(GMEON) - USD
$22.83
1 GameStop(GMEON) - MYR
RM95.6577
1 GameStop(GMEON) - TRY
960.2298
1 GameStop(GMEON) - JPY
¥3,515.82
1 GameStop(GMEON) - ARS
ARS$33,038.8911
1 GameStop(GMEON) - RUB
1,846.4904
1 GameStop(GMEON) - INR
2,029.8153
1 GameStop(GMEON) - IDR
Rp380,499.8478
1 GameStop(GMEON) - PHP
1,343.7738
1 GameStop(GMEON) - EGP
￡E.1,079.4024
1 GameStop(GMEON) - BRL
R$122.5971
1 GameStop(GMEON) - CAD
C$31.962
1 GameStop(GMEON) - BDT
2,782.0638
1 GameStop(GMEON) - NGN
32,991.1764
1 GameStop(GMEON) - COP
$88,488.1668
1 GameStop(GMEON) - ZAR
R.395.4156
1 GameStop(GMEON) - UAH
954.0657
1 GameStop(GMEON) - TZS
T.Sh.55,955.8734
1 GameStop(GMEON) - VES
Bs5,045.43
1 GameStop(GMEON) - CLP
$21,460.2
1 GameStop(GMEON) - PKR
Rs6,439.8864
1 GameStop(GMEON) - KZT
12,053.7834
1 GameStop(GMEON) - THB
฿740.6052
1 GameStop(GMEON) - TWD
NT$702.9357
1 GameStop(GMEON) - AED
د.إ83.7861
1 GameStop(GMEON) - CHF
Fr18.264
1 GameStop(GMEON) - HKD
HK$177.3891
1 GameStop(GMEON) - AMD
֏8,713.5261
1 GameStop(GMEON) - MAD
.د.م210.9492
1 GameStop(GMEON) - MXN
$423.7248
1 GameStop(GMEON) - SAR
ريال85.3842
1 GameStop(GMEON) - ETB
Br3,507.8295
1 GameStop(GMEON) - KES
KSh2,941.1889
1 GameStop(GMEON) - JOD
د.أ16.18647
1 GameStop(GMEON) - PLN
84.2427
1 GameStop(GMEON) - RON
лв100.6803
1 GameStop(GMEON) - SEK
kr216.6567
1 GameStop(GMEON) - BGN
лв38.5827
1 GameStop(GMEON) - HUF
Ft7,684.1214
1 GameStop(GMEON) - CZK
481.9413
1 GameStop(GMEON) - KWD
د.ك6.98598
1 GameStop(GMEON) - ILS
74.1975
1 GameStop(GMEON) - BOB
Bs157.2987
1 GameStop(GMEON) - AZN
38.811
1 GameStop(GMEON) - TJS
SM209.5794
1 GameStop(GMEON) - GEL
61.8693
1 GameStop(GMEON) - AOA
Kz20,887.3953
1 GameStop(GMEON) - BHD
.د.ب8.56125
1 GameStop(GMEON) - BMD
$22.83
1 GameStop(GMEON) - DKK
kr147.7101
1 GameStop(GMEON) - HNL
L598.8309
1 GameStop(GMEON) - MUR
1,044.2442
1 GameStop(GMEON) - NAD
$394.7307
1 GameStop(GMEON) - NOK
kr231.0396
1 GameStop(GMEON) - NZD
$39.7242
1 GameStop(GMEON) - PAB
B/.22.83
1 GameStop(GMEON) - PGK
K95.886
1 GameStop(GMEON) - QAR
ر.ق82.8729
1 GameStop(GMEON) - RSD
дин.2,309.2545
1 GameStop(GMEON) - UZS
soʻm275,060.1777
1 GameStop(GMEON) - ALL
L1,906.0767
1 GameStop(GMEON) - ANG
ƒ40.8657
1 GameStop(GMEON) - AWG
ƒ40.8657
1 GameStop(GMEON) - BBD
$45.66
1 GameStop(GMEON) - BAM
KM38.3544
1 GameStop(GMEON) - BIF
Fr66,937.56
1 GameStop(GMEON) - BND
$29.4507
1 GameStop(GMEON) - BSD
$22.83
1 GameStop(GMEON) - JMD
$3,653.9415
1 GameStop(GMEON) - KHR
91,320
1 GameStop(GMEON) - KMF
Fr9,725.58
1 GameStop(GMEON) - LAK
496,304.3379
1 GameStop(GMEON) - LKR
රු6,930.7314
1 GameStop(GMEON) - MDL
L387.1968
1 GameStop(GMEON) - MGA
Ar102,376.569
1 GameStop(GMEON) - MOP
P182.1834
1 GameStop(GMEON) - MVR
349.299
1 GameStop(GMEON) - MWK
MK39,498.183
1 GameStop(GMEON) - MZN
MT1,458.837
1 GameStop(GMEON) - NPR
रु3,229.0752
1 GameStop(GMEON) - PYG
160,768.86
1 GameStop(GMEON) - RWF
Fr33,080.67
1 GameStop(GMEON) - SBD
$187.8909
1 GameStop(GMEON) - SCR
329.6652
1 GameStop(GMEON) - SRD
$878.955
1 GameStop(GMEON) - SVC
$199.0776
1 GameStop(GMEON) - SZL
L394.5024
1 GameStop(GMEON) - TMT
m79.905
1 GameStop(GMEON) - TND
د.ت67.1202
1 GameStop(GMEON) - TTD
$154.1025
1 GameStop(GMEON) - UGX
Sh79,265.76
1 GameStop(GMEON) - XAF
Fr12,990.27
1 GameStop(GMEON) - XCD
$61.641
1 GameStop(GMEON) - XOF
Fr12,990.27
1 GameStop(GMEON) - XPF
Fr2,351.49
1 GameStop(GMEON) - BWP
P305.6937
1 GameStop(GMEON) - BZD
$45.66
1 GameStop(GMEON) - CVE
$2,175.0141
1 GameStop(GMEON) - DJF
Fr4,040.91
1 GameStop(GMEON) - DOP
$1,462.7181
1 GameStop(GMEON) - DZD
د.ج2,957.6265
1 GameStop(GMEON) - FJD
$52.2807
1 GameStop(GMEON) - GNF
Fr198,506.85
1 GameStop(GMEON) - GTQ
Q174.4212
1 GameStop(GMEON) - GYD
$4,763.0229
1 GameStop(GMEON) - ISK
kr2,853.75

GameStop Forrás

A(z) GameStop alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos GameStop Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések GameStop

Mennyit ér ma a(z) GameStop (GMEON)?
A(z) élő GMEON ár a(z) USD esetében 22.83 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GMEON ára a(z) USD esetében?
A(z) GMEON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 22.83. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GameStop piaci plafonja?
A(z) GMEON piaci plafonja $ 242.95K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GMEON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GMEON keringésben lévő tokenszáma 10.64K USD.
Mi volt a(z) GMEON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GMEON mindenkori legmagasabb ára 28.314705255572687 USD.
Mi volt a(z) GMEON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GMEON mindenkori legalacsonyabb ára 22.309828913708834 USD.
Mekkora a(z) GMEON kereskedési volumene?
A(z) GMEON élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.19K USD.
A(z) GMEON ára emelkedni fog idén?
A(z) GMEON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GMEON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:00:05 (UTC+8)

GameStop (GMEON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

GMEON-USD kalkulátor

Összeg

GMEON
GMEON
USD
USD

1 GMEON = 22.83 USD

GMEON kereskedés

GMEON/USDT
$22.83
$22.83$22.83
-0.04%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

