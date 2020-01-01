GemHUB (GHUB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GemHUB (GHUB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GemHUB (GHUB) tokennel kapcsolatos információk The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.gemhub.io/ Fehér könyv: https://docs.gemhub.net/english Block Explorer: https://www.kaiascan.io/token/0x4836cc1f355bb2a61c210eaa0cd3f729160cd95e Vásárolj most GHUB tokent!

GemHUB (GHUB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GemHUB (GHUB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Teljes tokenszám: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Keringésben lévő tokenszám: $ 118.62M $ 118.62M $ 118.62M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 29.95M $ 29.95M $ 29.95M Minden idők csúcspontja: $ 0.69988 $ 0.69988 $ 0.69988 Minden idők mélypontja: $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 $ 0.009656749077784126 Jelenlegi ár: $ 0.02496 $ 0.02496 $ 0.02496 További tudnivalók a(z) GemHUB (GHUB) áráról

GemHUB (GHUB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GemHUB (GHUB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GHUB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GHUB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GHUB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GHUB token élő árfolyamát!

A(z) GHUB vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) GemHUB (GHUB) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GHUB megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GHUB tokent a MEXC-n!

GemHUB (GHUB) árelőzményei A felhasználók a(z) GHUB árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GHUB árelőzményeivel!

GHUB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GHUB kapcsán? GHUB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GHUB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

