TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Grand Gangsta City ár ma 0.002059 USD. Kövesd nyomon a(z) GGC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GGC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Grand Gangsta City ár ma 0.002059 USD. Kövesd nyomon a(z) GGC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GGC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GGC

GGC árinformációk

Mi a(z) GGC

GGC fehér könyv

GGC hivatalos webhely

GGC tokenomikai adatai

GGC árelőrejelzés

GGC előzmények

GGC Vásárlási útmutató

GGC-fiat valutaváltó

GGC spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Grand Gangsta City Logó

Grand Gangsta City árfolyam(GGC)

1 GGC-USD élő ár:

$0.002059
$0.002059$0.002059
-0.96%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:59:33 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00203
$ 0.00203$ 0.00203
24h alacsony
$ 0.002174
$ 0.002174$ 0.002174
24h magas

$ 0.00203
$ 0.00203$ 0.00203

$ 0.002174
$ 0.002174$ 0.002174

--
----

--
----

-1.96%

-0.96%

-11.18%

-11.18%

Grand Gangsta City (GGC) valós idejű ár: $ 0.002059. Az elmúlt 24 órában, a(z)GGC legalacsonyabb ára $ 0.00203, legmagasabb ára pedig $ 0.002174 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GGC valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GGC változása a következő volt: -1.96% az elmúlt órában, -0.96% az elmúlt 24 órában, és -11.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Grand Gangsta City (GGC) piaci információk

--
----

$ 163.16K
$ 163.16K$ 163.16K

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

A(z) Grand Gangsta City jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 163.16K. A(z) GGC keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.06M.

Grand Gangsta City (GGC) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Grand Gangsta City mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00001996-0.96%
30 nap$ -0.001204-36.90%
60 nap$ -0.001973-48.94%
90 nap$ -0.005791-73.78%
Grand Gangsta City árváltozása ma

A mai napon a(z) GGC ára $ -0.00001996 (-0.96%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Grand Gangsta City 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.001204 (-36.90%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Grand Gangsta City 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GGC ára $ -0.001973 (-48.94%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Grand Gangsta City 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.005791 (-73.78%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Grand Gangsta City (GGC) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Grand Gangsta City árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Grand Gangsta City befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GGC a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Grand Gangsta City a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Grand Gangsta City vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Grand Gangsta City árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Grand Gangsta City (GGC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Grand Gangsta City (GGC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Grand Gangsta City rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Grand Gangsta City árelőrejelzését most!

Grand Gangsta City (GGC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Grand Gangsta City (GGC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GGC token kapcsán!

Hogyan vásárolj Grand Gangsta City (GGC)

A következőt szeretnél vásárolni: Grand Gangsta City? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Grand Gangsta City eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

GGC helyi valutákra

1 Grand Gangsta City(GGC) - VND
54.182585
1 Grand Gangsta City(GGC) - AUD
A$0.00312968
1 Grand Gangsta City(GGC) - GBP
0.00156484
1 Grand Gangsta City(GGC) - EUR
0.00177074
1 Grand Gangsta City(GGC) - USD
$0.002059
1 Grand Gangsta City(GGC) - MYR
RM0.00862721
1 Grand Gangsta City(GGC) - TRY
0.08660154
1 Grand Gangsta City(GGC) - JPY
¥0.317086
1 Grand Gangsta City(GGC) - ARS
ARS$2.97972303
1 Grand Gangsta City(GGC) - RUB
0.16653192
1 Grand Gangsta City(GGC) - INR
0.18306569
1 Grand Gangsta City(GGC) - IDR
Rp34.31665294
1 Grand Gangsta City(GGC) - PHP
0.12119274
1 Grand Gangsta City(GGC) - EGP
￡E.0.09734952
1 Grand Gangsta City(GGC) - BRL
R$0.01105683
1 Grand Gangsta City(GGC) - CAD
C$0.0028826
1 Grand Gangsta City(GGC) - BDT
0.25090974
1 Grand Gangsta City(GGC) - NGN
2.97541972
1 Grand Gangsta City(GGC) - COP
$7.98060164
1 Grand Gangsta City(GGC) - ZAR
R.0.03566188
1 Grand Gangsta City(GGC) - UAH
0.08604561
1 Grand Gangsta City(GGC) - TZS
T.Sh.5.04656782
1 Grand Gangsta City(GGC) - VES
Bs0.455039
1 Grand Gangsta City(GGC) - CLP
$1.93546
1 Grand Gangsta City(GGC) - PKR
Rs0.58080272
1 Grand Gangsta City(GGC) - KZT
1.08711082
1 Grand Gangsta City(GGC) - THB
฿0.06679396
1 Grand Gangsta City(GGC) - TWD
NT$0.06339661
1 Grand Gangsta City(GGC) - AED
د.إ0.00755653
1 Grand Gangsta City(GGC) - CHF
Fr0.0016472
1 Grand Gangsta City(GGC) - HKD
HK$0.01599843
1 Grand Gangsta City(GGC) - AMD
֏0.78585853
1 Grand Gangsta City(GGC) - MAD
.د.م0.01902516
1 Grand Gangsta City(GGC) - MXN
$0.03821504
1 Grand Gangsta City(GGC) - SAR
ريال0.00770066
1 Grand Gangsta City(GGC) - ETB
Br0.31636535
1 Grand Gangsta City(GGC) - KES
KSh0.26526097
1 Grand Gangsta City(GGC) - JOD
د.أ0.001459831
1 Grand Gangsta City(GGC) - PLN
0.00759771
1 Grand Gangsta City(GGC) - RON
лв0.00908019
1 Grand Gangsta City(GGC) - SEK
kr0.01953991
1 Grand Gangsta City(GGC) - BGN
лв0.00347971
1 Grand Gangsta City(GGC) - HUF
Ft0.69301822
1 Grand Gangsta City(GGC) - CZK
0.04346549
1 Grand Gangsta City(GGC) - KWD
د.ك0.000630054
1 Grand Gangsta City(GGC) - ILS
0.00669175
1 Grand Gangsta City(GGC) - BOB
Bs0.01418651
1 Grand Gangsta City(GGC) - AZN
0.0035003
1 Grand Gangsta City(GGC) - TJS
SM0.01890162
1 Grand Gangsta City(GGC) - GEL
0.00557989
1 Grand Gangsta City(GGC) - AOA
Kz1.88379969
1 Grand Gangsta City(GGC) - BHD
.د.ب0.000772125
1 Grand Gangsta City(GGC) - BMD
$0.002059
1 Grand Gangsta City(GGC) - DKK
kr0.01332173
1 Grand Gangsta City(GGC) - HNL
L0.05400757
1 Grand Gangsta City(GGC) - MUR
0.09417866
1 Grand Gangsta City(GGC) - NAD
$0.03560011
1 Grand Gangsta City(GGC) - NOK
kr0.02083708
1 Grand Gangsta City(GGC) - NZD
$0.00358266
1 Grand Gangsta City(GGC) - PAB
B/.0.002059
1 Grand Gangsta City(GGC) - PGK
K0.0086478
1 Grand Gangsta City(GGC) - QAR
ر.ق0.00747417
1 Grand Gangsta City(GGC) - RSD
дин.0.20826785
1 Grand Gangsta City(GGC) - UZS
soʻm24.80722321
1 Grand Gangsta City(GGC) - ALL
L0.17190591
1 Grand Gangsta City(GGC) - ANG
ƒ0.00368561
1 Grand Gangsta City(GGC) - AWG
ƒ0.00368561
1 Grand Gangsta City(GGC) - BBD
$0.004118
1 Grand Gangsta City(GGC) - BAM
KM0.00345912
1 Grand Gangsta City(GGC) - BIF
Fr6.036988
1 Grand Gangsta City(GGC) - BND
$0.00265611
1 Grand Gangsta City(GGC) - BSD
$0.002059
1 Grand Gangsta City(GGC) - JMD
$0.32954295
1 Grand Gangsta City(GGC) - KHR
8.236
1 Grand Gangsta City(GGC) - KMF
Fr0.877134
1 Grand Gangsta City(GGC) - LAK
44.76086867
1 Grand Gangsta City(GGC) - LKR
රු0.62507122
1 Grand Gangsta City(GGC) - MDL
L0.03492064
1 Grand Gangsta City(GGC) - MGA
Ar9.2331737
1 Grand Gangsta City(GGC) - MOP
P0.01643082
1 Grand Gangsta City(GGC) - MVR
0.0315027
1 Grand Gangsta City(GGC) - MWK
MK3.5622759
1 Grand Gangsta City(GGC) - MZN
MT0.1315701
1 Grand Gangsta City(GGC) - NPR
रु0.29122496
1 Grand Gangsta City(GGC) - PYG
14.499478
1 Grand Gangsta City(GGC) - RWF
Fr2.983491
1 Grand Gangsta City(GGC) - SBD
$0.01694557
1 Grand Gangsta City(GGC) - SCR
0.02973196
1 Grand Gangsta City(GGC) - SRD
$0.0792715
1 Grand Gangsta City(GGC) - SVC
$0.01795448
1 Grand Gangsta City(GGC) - SZL
L0.03557952
1 Grand Gangsta City(GGC) - TMT
m0.0072065
1 Grand Gangsta City(GGC) - TND
د.ت0.00605346
1 Grand Gangsta City(GGC) - TTD
$0.01389825
1 Grand Gangsta City(GGC) - UGX
Sh7.148848
1 Grand Gangsta City(GGC) - XAF
Fr1.171571
1 Grand Gangsta City(GGC) - XCD
$0.0055593
1 Grand Gangsta City(GGC) - XOF
Fr1.171571
1 Grand Gangsta City(GGC) - XPF
Fr0.212077
1 Grand Gangsta City(GGC) - BWP
P0.02757001
1 Grand Gangsta City(GGC) - BZD
$0.004118
1 Grand Gangsta City(GGC) - CVE
$0.19616093
1 Grand Gangsta City(GGC) - DJF
Fr0.364443
1 Grand Gangsta City(GGC) - DOP
$0.13192013
1 Grand Gangsta City(GGC) - DZD
د.ج0.26674345
1 Grand Gangsta City(GGC) - FJD
$0.00471511
1 Grand Gangsta City(GGC) - GNF
Fr17.903005
1 Grand Gangsta City(GGC) - GTQ
Q0.01573076
1 Grand Gangsta City(GGC) - GYD
$0.42956917
1 Grand Gangsta City(GGC) - ISK
kr0.257375

Grand Gangsta City Forrás

A(z) Grand Gangsta City alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Grand Gangsta City Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Grand Gangsta City

Mennyit ér ma a(z) Grand Gangsta City (GGC)?
A(z) élő GGC ár a(z) USD esetében 0.002059 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GGC ára a(z) USD esetében?
A(z) GGC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.002059. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Grand Gangsta City piaci plafonja?
A(z) GGC piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GGC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GGC keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) GGC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GGC mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) GGC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GGC mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) GGC kereskedési volumene?
A(z) GGC élő 24 órás kereskedési volumene $ 163.16K USD.
A(z) GGC ára emelkedni fog idén?
A(z) GGC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GGC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:59:33 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

GGC-USD kalkulátor

Összeg

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.002059 USD

GGC kereskedés

GGC/USDT
$0.002059
$0.002059$0.002059
-0.91%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,815.12
$109,815.12$109,815.12

-0.26%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,866.09
$3,866.09$3,866.09

+0.33%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02552
$0.02552$0.02552

-3.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.75
$186.75$186.75

+1.61%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1971
$1.1971$1.1971

-5.13%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,815.12
$109,815.12$109,815.12

-0.26%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,866.09
$3,866.09$3,866.09

+0.33%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.75
$186.75$186.75

+1.61%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.83
$89.83$89.83

+1.38%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5021
$2.5021$2.5021

+0.08%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0382
$0.0382$0.0382

-23.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05733
$0.05733$0.05733

+186.65%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09544
$0.09544$0.09544

+15.53%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002205
$0.000000002205$0.000000002205

+406.89%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02358
$0.02358$0.02358

+194.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006123
$0.00006123$0.00006123

+67.24%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000610
$0.000000000610$0.000000000610

+56.81%