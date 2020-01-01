Gems (GEMS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gems (GEMS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gems (GEMS) tokennel kapcsolatos információk Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects. Hivatalos webhely: https://gems.vip Fehér könyv: https://gems.vip/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3010ccb5419f1ef26d40a7cd3f0d707a0fa127dc Vásárolj most GEMS tokent!

Gems (GEMS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gems (GEMS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 96.11M $ 96.11M $ 96.11M Teljes tokenszám: $ 838.79M $ 838.79M $ 838.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 202.65M $ 202.65M $ 202.65M Minden idők csúcspontja: $ 0.40001 $ 0.40001 $ 0.40001 Minden idők mélypontja: $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 $ 0.013651603284725885 Jelenlegi ár: $ 0.24031 $ 0.24031 $ 0.24031 További tudnivalók a(z) Gems (GEMS) áráról

Gems (GEMS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gems (GEMS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GEMS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GEMS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GEMS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GEMS token élő árfolyamát!

Gems (GEMS) árelőzményei A felhasználók a(z) GEMS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GEMS árelőzményeivel!

