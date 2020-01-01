Gelato Network (GEL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gelato Network (GEL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gelato Network (GEL) tokennel kapcsolatos információk Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure. Hivatalos webhely: https://gelato.network/ Fehér könyv: https://docs.gelato.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x15b7c0c907e4C6b9AdaAaabC300C08991D6CEA05 Vásárolj most GEL tokent!

Gelato Network (GEL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gelato Network (GEL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.43M $ 16.43M $ 16.43M Teljes tokenszám: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 269.48M $ 269.48M $ 269.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 25.65M $ 25.65M $ 25.65M Minden idők csúcspontja: $ 4.4999 $ 4.4999 $ 4.4999 Minden idők mélypontja: $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 $ 0.032974778219578824 Jelenlegi ár: $ 0.06097 $ 0.06097 $ 0.06097 További tudnivalók a(z) Gelato Network (GEL) áráról

Gelato Network (GEL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gelato Network (GEL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GEL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GEL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GEL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GEL token élő árfolyamát!

A(z) GEL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Gelato Network (GEL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GEL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GEL tokent a MEXC-n!

Gelato Network (GEL) árelőzményei A felhasználók a(z) GEL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GEL árelőzményeivel!

GEL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GEL kapcsán? GEL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GEL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

