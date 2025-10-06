TőzsdeDEX+
A(z) élő Gata ár ma 0.01765 USD. Kövesd nyomon a(z) GATA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GATA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GATA

GATA árinformációk

Mi a(z) GATA

GATA fehér könyv

GATA hivatalos webhely

GATA tokenomikai adatai

GATA árelőrejelzés

GATA előzmények

GATA Vásárlási útmutató

GATA-fiat valutaváltó

GATA spot

GATA USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Gata Logó

Gata árfolyam(GATA)

1 GATA-USD élő ár:

$0.01765
$0.01765$0.01765
+6.26%1D
USD
Gata (GATA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:59:26 (UTC+8)

Gata (GATA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01639
$ 0.01639$ 0.01639
24h alacsony
$ 0.01818
$ 0.01818$ 0.01818
24h magas

$ 0.01639
$ 0.01639$ 0.01639

$ 0.01818
$ 0.01818$ 0.01818

$ 0.17518834628959326
$ 0.17518834628959326$ 0.17518834628959326

$ 0.01443447445100292
$ 0.01443447445100292$ 0.01443447445100292

0.00%

+6.26%

-8.03%

-8.03%

Gata (GATA) valós idejű ár: $ 0.01765. Az elmúlt 24 órában, a(z)GATA legalacsonyabb ára $ 0.01639, legmagasabb ára pedig $ 0.01818 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GATA valaha volt legmagasabb ára $ 0.17518834628959326, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01443447445100292 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GATA változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +6.26% az elmúlt 24 órában, és -8.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gata (GATA) piaci információk

No.1935

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 67.44K
$ 67.44K$ 67.44K

$ 17.65M
$ 17.65M$ 17.65M

96.24M
96.24M 96.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.62%

BSC

A(z) Gata jelenlegi piaci plafonja $ 1.70M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 67.44K. A(z) GATA keringésben lévő tokenszáma 96.24M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.65M.

Gata (GATA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Gata mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0010398+6.26%
30 nap$ -0.02264-56.20%
60 nap$ +0.00765+76.50%
90 nap$ +0.00765+76.50%
Gata árváltozása ma

A mai napon a(z) GATA ára $ +0.0010398 (+6.26%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Gata 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.02264 (-56.20%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Gata 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GATA ára $ +0.00765 (+76.50%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Gata 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00765 (+76.50%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Gata (GATA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Gata árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Gata (GATA)

Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.

Gata elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Gata befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GATA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Gata a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Gata vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Gata árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gata (GATA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gata (GATA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gata rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gata árelőrejelzését most!

Gata (GATA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gata (GATA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GATA token kapcsán!

Hogyan vásárolj Gata (GATA)

A következőt szeretnél vásárolni: Gata? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Gata eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Gata Forrás

A(z) Gata alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Gata Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Gata

Mennyit ér ma a(z) Gata (GATA)?
A(z) élő GATA ár a(z) USD esetében 0.01765 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GATA ára a(z) USD esetében?
A(z) GATA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01765. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gata piaci plafonja?
A(z) GATA piaci plafonja $ 1.70M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GATA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GATA keringésben lévő tokenszáma 96.24M USD.
Mi volt a(z) GATA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GATA mindenkori legmagasabb ára 0.17518834628959326 USD.
Mi volt a(z) GATA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GATA mindenkori legalacsonyabb ára 0.01443447445100292 USD.
Mekkora a(z) GATA kereskedési volumene?
A(z) GATA élő 24 órás kereskedési volumene $ 67.44K USD.
A(z) GATA ára emelkedni fog idén?
A(z) GATA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GATA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:59:26 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

GATA-USD kalkulátor

Összeg

GATA
GATA
USD
USD

1 GATA = 0.01765 USD

GATA kereskedés

GATA/USDT
$0.01765
$0.01765$0.01765
+6.06%

