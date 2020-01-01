GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokennel kapcsolatos információk GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits. Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/273 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 Vásárolj most GAMEVIRTUAL tokent!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.57M $ 15.57M $ 15.57M Minden idők csúcspontja: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Minden idők mélypontja: $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 $ 0.000026129375144809 Jelenlegi ár: $ 0.01557 $ 0.01557 $ 0.01557 További tudnivalók a(z) GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) áráról

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GAMEVIRTUAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GAMEVIRTUAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GAMEVIRTUAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GAMEVIRTUAL token élő árfolyamát!

A(z) GAMEVIRTUAL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GAMEVIRTUAL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GAMEVIRTUAL tokent a MEXC-n!

GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) árelőzményei A felhasználók a(z) GAMEVIRTUAL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GAMEVIRTUAL árelőzményeivel!

GAMEVIRTUAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GAMEVIRTUAL kapcsán? GAMEVIRTUAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GAMEVIRTUAL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

