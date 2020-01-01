GameBuild (GAME2) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GameBuild (GAME2) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GameBuild (GAME2) tokennel kapcsolatos információk GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers Hivatalos webhely: https://gamebuild.xyz/ Fehér könyv: https://github.com/GameBuildOffical/docs/blob/main/GameBuildLightPaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x825459139C897D769339f295E962396C4F9E4A4D Vásárolj most GAME2 tokent!

GameBuild (GAME2) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GameBuild (GAME2) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 54.04M $ 54.04M $ 54.04M Teljes tokenszám: $ 21.42B $ 21.42B $ 21.42B Keringésben lévő tokenszám: $ 18.09B $ 18.09B $ 18.09B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 63.98M $ 63.98M $ 63.98M Minden idők csúcspontja: $ 0.0207 $ 0.0207 $ 0.0207 Minden idők mélypontja: $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 $ 0.002490664239146623 Jelenlegi ár: $ 0.002987 $ 0.002987 $ 0.002987 További tudnivalók a(z) GameBuild (GAME2) áráról

GameBuild (GAME2) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GameBuild (GAME2) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GAME2 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GAME2 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GAME2 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GAME2 token élő árfolyamát!

A(z) GAME2 vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) GameBuild (GAME2) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GAME2 megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GAME2 tokent a MEXC-n!

GameBuild (GAME2) árelőzményei A felhasználók a(z) GAME2 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GAME2 árelőzményeivel!

GAME2 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GAME2 kapcsán? GAME2-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GAME2 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

