Galaxis (GALAXIS) tokenomikai adatai

Galaxis (GALAXIS) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Galaxis (GALAXIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Galaxis (GALAXIS) tokennel kapcsolatos információk

Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform.

Hivatalos webhely:
https://galaxis.xyz
Fehér könyv:
https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26

Galaxis (GALAXIS) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Galaxis (GALAXIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 748.15K
$ 748.15K$ 748.15K
Teljes tokenszám:
$ 7.40B
$ 7.40B$ 7.40B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 3.21B
$ 3.21B$ 3.21B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0055375
$ 0.0055375$ 0.0055375
Minden idők mélypontja:
$ 0.000198971622350331
$ 0.000198971622350331$ 0.000198971622350331
Jelenlegi ár:
$ 0.0002329
$ 0.0002329$ 0.0002329

Galaxis (GALAXIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Galaxis (GALAXIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó GALAXIS tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező GALAXIS token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) GALAXIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GALAXIS token élő árfolyamát!

A(z) GALAXIS vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Galaxis (GALAXIS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GALAXIS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Galaxis (GALAXIS) árelőzményei

A felhasználók a(z) GALAXIS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

GALAXIS árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GALAXIS kapcsán? GALAXIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.