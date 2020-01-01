Gaia (GAIA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gaia (GAIA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gaia (GAIA) tokennel kapcsolatos információk Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect. Hivatalos webhely: https://www.gaianet.ai/ Fehér könyv: https://docs.gaianet.ai/litepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81 Vásárolj most GAIA tokent!

Gaia (GAIA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gaia (GAIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.12M $ 19.12M $ 19.12M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 112.46M $ 112.46M $ 112.46M Minden idők csúcspontja: $ 0.157 $ 0.157 $ 0.157 Minden idők mélypontja: $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 Jelenlegi ár: $ 0.11246 $ 0.11246 $ 0.11246 További tudnivalók a(z) Gaia (GAIA) áráról

Gaia (GAIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gaia (GAIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GAIA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GAIA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GAIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GAIA token élő árfolyamát!

A(z) GAIA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Gaia (GAIA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GAIA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz GAIA tokent a MEXC-n!

Gaia (GAIA) árelőzményei A felhasználók a(z) GAIA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) GAIA árelőzményeivel!

GAIA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GAIA kapcsán? GAIA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GAIA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

