TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő GraphAI ár ma 0.1108 USD. Kövesd nyomon a(z) GAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő GraphAI ár ma 0.1108 USD. Kövesd nyomon a(z) GAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GAI

GAI árinformációk

Mi a(z) GAI

GAI hivatalos webhely

GAI tokenomikai adatai

GAI árelőrejelzés

GAI előzmények

GAI Vásárlási útmutató

GAI-fiat valutaváltó

GAI spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

GraphAI Logó

GraphAI árfolyam(GAI)

1 GAI-USD élő ár:

$0.1108
$0.1108$0.1108
-0.62%1D
USD
GraphAI (GAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:59:10 (UTC+8)

GraphAI (GAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.11
$ 0.11$ 0.11
24h alacsony
$ 0.1166
$ 0.1166$ 0.1166
24h magas

$ 0.11
$ 0.11$ 0.11

$ 0.1166
$ 0.1166$ 0.1166

$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581

$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038

-0.54%

-0.62%

-24.78%

-24.78%

GraphAI (GAI) valós idejű ár: $ 0.1108. Az elmúlt 24 órában, a(z)GAI legalacsonyabb ára $ 0.11, legmagasabb ára pedig $ 0.1166 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.8571500421232581, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000940784235454038 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GAI változása a következő volt: -0.54% az elmúlt órában, -0.62% az elmúlt 24 órában, és -24.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GraphAI (GAI) piaci információk

No.3809

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 305.63K
$ 305.63K$ 305.63K

$ 11.08M
$ 11.08M$ 11.08M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

A(z) GraphAI jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 305.63K. A(z) GAI keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.08M.

GraphAI (GAI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a GraphAI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000691-0.62%
30 nap$ -0.1417-56.12%
60 nap$ -0.0892-44.60%
90 nap$ -0.0892-44.60%
GraphAI árváltozása ma

A mai napon a(z) GAI ára $ -0.000691 (-0.62%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

GraphAI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.1417 (-56.12%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

GraphAI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GAI ára $ -0.0892 (-44.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

GraphAI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0892 (-44.60%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) GraphAI (GAI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) GraphAI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) GraphAI (GAI)

The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).

GraphAI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál GraphAI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GAI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről GraphAI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a GraphAI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

GraphAI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GraphAI (GAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GraphAI (GAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GraphAI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GraphAI árelőrejelzését most!

GraphAI (GAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GraphAI (GAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GAI token kapcsán!

Hogyan vásárolj GraphAI (GAI)

A következőt szeretnél vásárolni: GraphAI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz GraphAI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

GAI helyi valutákra

1 GraphAI(GAI) - VND
2,915.702
1 GraphAI(GAI) - AUD
A$0.168416
1 GraphAI(GAI) - GBP
0.084208
1 GraphAI(GAI) - EUR
0.095288
1 GraphAI(GAI) - USD
$0.1108
1 GraphAI(GAI) - MYR
RM0.464252
1 GraphAI(GAI) - TRY
4.660248
1 GraphAI(GAI) - JPY
¥17.0632
1 GraphAI(GAI) - ARS
ARS$160.346436
1 GraphAI(GAI) - RUB
8.961504
1 GraphAI(GAI) - INR
9.851228
1 GraphAI(GAI) - IDR
Rp1,846.665928
1 GraphAI(GAI) - PHP
6.521688
1 GraphAI(GAI) - EGP
￡E.5.238624
1 GraphAI(GAI) - BRL
R$0.594996
1 GraphAI(GAI) - CAD
C$0.15512
1 GraphAI(GAI) - BDT
13.502088
1 GraphAI(GAI) - NGN
160.114864
1 GraphAI(GAI) - COP
$429.456368
1 GraphAI(GAI) - ZAR
R.1.919056
1 GraphAI(GAI) - UAH
4.630332
1 GraphAI(GAI) - TZS
T.Sh.271.568584
1 GraphAI(GAI) - VES
Bs24.4868
1 GraphAI(GAI) - CLP
$104.152
1 GraphAI(GAI) - PKR
Rs31.254464
1 GraphAI(GAI) - KZT
58.500184
1 GraphAI(GAI) - THB
฿3.594352
1 GraphAI(GAI) - TWD
NT$3.411532
1 GraphAI(GAI) - AED
د.إ0.406636
1 GraphAI(GAI) - CHF
Fr0.08864
1 GraphAI(GAI) - HKD
HK$0.860916
1 GraphAI(GAI) - AMD
֏42.289036
1 GraphAI(GAI) - MAD
.د.م1.023792
1 GraphAI(GAI) - MXN
$2.056448
1 GraphAI(GAI) - SAR
ريال0.414392
1 GraphAI(GAI) - ETB
Br17.02442
1 GraphAI(GAI) - KES
KSh14.274364
1 GraphAI(GAI) - JOD
د.أ0.0785572
1 GraphAI(GAI) - PLN
0.408852
1 GraphAI(GAI) - RON
лв0.488628
1 GraphAI(GAI) - SEK
kr1.051492
1 GraphAI(GAI) - BGN
лв0.187252
1 GraphAI(GAI) - HUF
Ft37.293064
1 GraphAI(GAI) - CZK
2.338988
1 GraphAI(GAI) - KWD
د.ك0.0339048
1 GraphAI(GAI) - ILS
0.3601
1 GraphAI(GAI) - BOB
Bs0.763412
1 GraphAI(GAI) - AZN
0.18836
1 GraphAI(GAI) - TJS
SM1.017144
1 GraphAI(GAI) - GEL
0.300268
1 GraphAI(GAI) - AOA
Kz101.372028
1 GraphAI(GAI) - BHD
.د.ب0.04155
1 GraphAI(GAI) - BMD
$0.1108
1 GraphAI(GAI) - DKK
kr0.716876
1 GraphAI(GAI) - HNL
L2.906284
1 GraphAI(GAI) - MUR
5.067992
1 GraphAI(GAI) - NAD
$1.915732
1 GraphAI(GAI) - NOK
kr1.121296
1 GraphAI(GAI) - NZD
$0.192792
1 GraphAI(GAI) - PAB
B/.0.1108
1 GraphAI(GAI) - PGK
K0.46536
1 GraphAI(GAI) - QAR
ر.ق0.402204
1 GraphAI(GAI) - RSD
дин.11.20742
1 GraphAI(GAI) - UZS
soʻm1,334.939452
1 GraphAI(GAI) - ALL
L9.250692
1 GraphAI(GAI) - ANG
ƒ0.198332
1 GraphAI(GAI) - AWG
ƒ0.198332
1 GraphAI(GAI) - BBD
$0.2216
1 GraphAI(GAI) - BAM
KM0.186144
1 GraphAI(GAI) - BIF
Fr324.8656
1 GraphAI(GAI) - BND
$0.142932
1 GraphAI(GAI) - BSD
$0.1108
1 GraphAI(GAI) - JMD
$17.73354
1 GraphAI(GAI) - KHR
443.2
1 GraphAI(GAI) - KMF
Fr47.2008
1 GraphAI(GAI) - LAK
2,408.695604
1 GraphAI(GAI) - LKR
රු33.636664
1 GraphAI(GAI) - MDL
L1.879168
1 GraphAI(GAI) - MGA
Ar496.86044
1 GraphAI(GAI) - MOP
P0.884184
1 GraphAI(GAI) - MVR
1.69524
1 GraphAI(GAI) - MWK
MK191.69508
1 GraphAI(GAI) - MZN
MT7.08012
1 GraphAI(GAI) - NPR
रु15.671552
1 GraphAI(GAI) - PYG
780.2536
1 GraphAI(GAI) - RWF
Fr160.5492
1 GraphAI(GAI) - SBD
$0.911884
1 GraphAI(GAI) - SCR
1.599952
1 GraphAI(GAI) - SRD
$4.2658
1 GraphAI(GAI) - SVC
$0.966176
1 GraphAI(GAI) - SZL
L1.914624
1 GraphAI(GAI) - TMT
m0.3878
1 GraphAI(GAI) - TND
د.ت0.325752
1 GraphAI(GAI) - TTD
$0.7479
1 GraphAI(GAI) - UGX
Sh384.6976
1 GraphAI(GAI) - XAF
Fr63.0452
1 GraphAI(GAI) - XCD
$0.29916
1 GraphAI(GAI) - XOF
Fr63.0452
1 GraphAI(GAI) - XPF
Fr11.4124
1 GraphAI(GAI) - BWP
P1.483612
1 GraphAI(GAI) - BZD
$0.2216
1 GraphAI(GAI) - CVE
$10.555916
1 GraphAI(GAI) - DJF
Fr19.6116
1 GraphAI(GAI) - DOP
$7.098956
1 GraphAI(GAI) - DZD
د.ج14.35414
1 GraphAI(GAI) - FJD
$0.253732
1 GraphAI(GAI) - GNF
Fr963.406
1 GraphAI(GAI) - GTQ
Q0.846512
1 GraphAI(GAI) - GYD
$23.116204
1 GraphAI(GAI) - ISK
kr13.85

GraphAI Forrás

A(z) GraphAI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos GraphAI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések GraphAI

Mennyit ér ma a(z) GraphAI (GAI)?
A(z) élő GAI ár a(z) USD esetében 0.1108 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GAI ára a(z) USD esetében?
A(z) GAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1108. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GraphAI piaci plafonja?
A(z) GAI piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GAI keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) GAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GAI mindenkori legmagasabb ára 0.8571500421232581 USD.
Mi volt a(z) GAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GAI mindenkori legalacsonyabb ára 0.000940784235454038 USD.
Mekkora a(z) GAI kereskedési volumene?
A(z) GAI élő 24 órás kereskedési volumene $ 305.63K USD.
A(z) GAI ára emelkedni fog idén?
A(z) GAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:59:10 (UTC+8)

GraphAI (GAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

GAI-USD kalkulátor

Összeg

GAI
GAI
USD
USD

1 GAI = 0.1108 USD

GAI kereskedés

GAI/USDT
$0.1108
$0.1108$0.1108
-0.80%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,809.54
$109,809.54$109,809.54

-0.27%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,867.79
$3,867.79$3,867.79

+0.37%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02547
$0.02547$0.02547

-3.19%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.84
$186.84$186.84

+1.66%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1991
$1.1991$1.1991

-4.97%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,809.54
$109,809.54$109,809.54

-0.27%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,867.79
$3,867.79$3,867.79

+0.37%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.84
$186.84$186.84

+1.66%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.06
$90.06$90.06

+1.64%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5017
$2.5017$2.5017

+0.07%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0382
$0.0382$0.0382

-23.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05735
$0.05735$0.05735

+186.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09546
$0.09546$0.09546

+15.55%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002205
$0.000000002205$0.000000002205

+406.89%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02361
$0.02361$0.02361

+195.12%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006099
$0.00006099$0.00006099

+66.59%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000607
$0.000000000607$0.000000000607

+56.04%