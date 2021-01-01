FUTURECOIN (FUTURE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FUTURECOIN (FUTURE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FUTURECOIN (FUTURE) tokennel kapcsolatos információk A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects. Hivatalos webhely: https://e-futurecoin.com Fehér könyv: https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b Vásárolj most FUTURE tokent!

FUTURECOIN (FUTURE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FUTURECOIN (FUTURE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 119.68M $ 119.68M $ 119.68M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.16M $ 16.16M $ 16.16M Minden idők csúcspontja: $ 3.0001 $ 3.0001 $ 3.0001 Minden idők mélypontja: $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 $ 0.000007321077276589 Jelenlegi ár: $ 0.13501 $ 0.13501 $ 0.13501 További tudnivalók a(z) FUTURECOIN (FUTURE) áráról

FUTURECOIN (FUTURE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FUTURECOIN (FUTURE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FUTURE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FUTURE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FUTURE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FUTURE token élő árfolyamát!

A(z) FUTURE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) FUTURECOIN (FUTURE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FUTURE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FUTURE tokent a MEXC-n!

FUTURECOIN (FUTURE) árelőzményei A felhasználók a(z) FUTURE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FUTURE árelőzményeivel!

FUTURE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FUTURE kapcsán? FUTURE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FUTURE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

