A(z) élő Futu Holdings ár ma 199.34 USD. Kövesd nyomon a(z) FUTUON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FUTUON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FUTUON

FUTUON árinformációk

Mi a(z) FUTUON

FUTUON hivatalos webhely

FUTUON tokenomikai adatai

FUTUON árelőrejelzés

FUTUON előzmények

FUTUON Vásárlási útmutató

FUTUON-fiat valutaváltó

FUTUON spot

Futu Holdings Logó

Futu Holdings árfolyam(FUTUON)

1 FUTUON-USD élő ár:

$199.34
$199.34
+0.08%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:59:07 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 196.48
$ 196.48
24h alacsony
$ 199.39
$ 199.39
24h magas

$ 196.48
$ 196.48

$ 199.39
$ 199.39

$ 201.15482588415927
$ 201.15482588415927

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248

+0.17%

+0.08%

+8.63%

+8.63%

Futu Holdings (FUTUON) valós idejű ár: $ 199.34. Az elmúlt 24 órában, a(z)FUTUON legalacsonyabb ára $ 196.48, legmagasabb ára pedig $ 199.39 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FUTUON valaha volt legmagasabb ára $ 201.15482588415927, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 150.44906962587248 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FUTUON változása a következő volt: +0.17% az elmúlt órában, +0.08% az elmúlt 24 órában, és +8.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Futu Holdings (FUTUON) piaci információk

No.2016

$ 1.34M
$ 1.34M

$ 54.02K
$ 54.02K

$ 1.34M
$ 1.34M

6.75K
6.75K

6,745.05519895
6,745.05519895

ETH

A(z) Futu Holdings jelenlegi piaci plafonja $ 1.34M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.02K. A(z) FUTUON keringésben lévő tokenszáma 6.75K, és a teljes tokenszám 6745.05519895. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.34M.

Futu Holdings (FUTUON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Futu Holdings mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.1593+0.08%
30 nap$ +30.64+18.16%
60 nap$ +49.34+32.89%
90 nap$ +49.34+32.89%
Futu Holdings árváltozása ma

A mai napon a(z) FUTUON ára $ +0.1593 (+0.08%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Futu Holdings 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +30.64 (+18.16%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Futu Holdings 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) FUTUON ára $ +49.34 (+32.89%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Futu Holdings 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +49.34 (+32.89%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Futu Holdings (FUTUON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Futu Holdings árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Futu Holdings (FUTUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Futu Holdings elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Futu Holdings befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd FUTUON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Futu Holdings a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Futu Holdings vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Futu Holdings árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Futu Holdings (FUTUON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Futu Holdings (FUTUON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Futu Holdings rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Futu Holdings árelőrejelzését most!

Futu Holdings (FUTUON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Futu Holdings (FUTUON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FUTUON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Futu Holdings (FUTUON)

A következőt szeretnél vásárolni: Futu Holdings? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Futu Holdings eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

FUTUON helyi valutákra

1 Futu Holdings(FUTUON) - VND
5,245,632.1
1 Futu Holdings(FUTUON) - AUD
A$302.9968
1 Futu Holdings(FUTUON) - GBP
151.4984
1 Futu Holdings(FUTUON) - EUR
171.4324
1 Futu Holdings(FUTUON) - USD
$199.34
1 Futu Holdings(FUTUON) - MYR
RM835.2346
1 Futu Holdings(FUTUON) - TRY
8,384.2404
1 Futu Holdings(FUTUON) - JPY
¥30,698.36
1 Futu Holdings(FUTUON) - ARS
ARS$288,478.8678
1 Futu Holdings(FUTUON) - RUB
16,122.6192
1 Futu Holdings(FUTUON) - INR
17,723.3194
1 Futu Holdings(FUTUON) - IDR
Rp3,322,332.0044
1 Futu Holdings(FUTUON) - PHP
11,733.1524
1 Futu Holdings(FUTUON) - EGP
￡E.9,424.7952
1 Futu Holdings(FUTUON) - BRL
R$1,070.4558
1 Futu Holdings(FUTUON) - CAD
C$279.076
1 Futu Holdings(FUTUON) - BDT
24,291.5724
1 Futu Holdings(FUTUON) - NGN
288,062.2472
1 Futu Holdings(FUTUON) - COP
$772,633.8664
1 Futu Holdings(FUTUON) - ZAR
R.3,452.5688
1 Futu Holdings(FUTUON) - UAH
8,330.4186
1 Futu Holdings(FUTUON) - TZS
T.Sh.488,578.3532
1 Futu Holdings(FUTUON) - VES
Bs44,054.14
1 Futu Holdings(FUTUON) - CLP
$187,379.6
1 Futu Holdings(FUTUON) - PKR
Rs56,229.8272
1 Futu Holdings(FUTUON) - KZT
105,247.5332
1 Futu Holdings(FUTUON) - THB
฿6,466.5896
1 Futu Holdings(FUTUON) - TWD
NT$6,137.6786
1 Futu Holdings(FUTUON) - AED
د.إ731.5778
1 Futu Holdings(FUTUON) - CHF
Fr159.472
1 Futu Holdings(FUTUON) - HKD
HK$1,548.8718
1 Futu Holdings(FUTUON) - AMD
֏76,082.0978
1 Futu Holdings(FUTUON) - MAD
.د.م1,841.9016
1 Futu Holdings(FUTUON) - MXN
$3,699.7504
1 Futu Holdings(FUTUON) - SAR
ريال745.5316
1 Futu Holdings(FUTUON) - ETB
Br30,628.591
1 Futu Holdings(FUTUON) - KES
KSh25,680.9722
1 Futu Holdings(FUTUON) - JOD
د.أ141.33206
1 Futu Holdings(FUTUON) - PLN
735.5646
1 Futu Holdings(FUTUON) - RON
лв879.0894
1 Futu Holdings(FUTUON) - SEK
kr1,891.7366
1 Futu Holdings(FUTUON) - BGN
лв336.8846
1 Futu Holdings(FUTUON) - HUF
Ft67,093.8572
1 Futu Holdings(FUTUON) - CZK
4,208.0674
1 Futu Holdings(FUTUON) - KWD
د.ك60.99804
1 Futu Holdings(FUTUON) - ILS
647.855
1 Futu Holdings(FUTUON) - BOB
Bs1,373.4526
1 Futu Holdings(FUTUON) - AZN
338.878
1 Futu Holdings(FUTUON) - TJS
SM1,829.9412
1 Futu Holdings(FUTUON) - GEL
540.2114
1 Futu Holdings(FUTUON) - AOA
Kz182,378.1594
1 Futu Holdings(FUTUON) - BHD
.د.ب74.7525
1 Futu Holdings(FUTUON) - BMD
$199.34
1 Futu Holdings(FUTUON) - DKK
kr1,289.7298
1 Futu Holdings(FUTUON) - HNL
L5,228.6882
1 Futu Holdings(FUTUON) - MUR
9,117.8116
1 Futu Holdings(FUTUON) - NAD
$3,446.5886
1 Futu Holdings(FUTUON) - NOK
kr2,017.3208
1 Futu Holdings(FUTUON) - NZD
$346.8516
1 Futu Holdings(FUTUON) - PAB
B/.199.34
1 Futu Holdings(FUTUON) - PGK
K837.228
1 Futu Holdings(FUTUON) - QAR
ر.ق723.6042
1 Futu Holdings(FUTUON) - RSD
дин.20,163.241
1 Futu Holdings(FUTUON) - UZS
soʻm2,401,686.1946
1 Futu Holdings(FUTUON) - ALL
L16,642.8966
1 Futu Holdings(FUTUON) - ANG
ƒ356.8186
1 Futu Holdings(FUTUON) - AWG
ƒ356.8186
1 Futu Holdings(FUTUON) - BBD
$398.68
1 Futu Holdings(FUTUON) - BAM
KM334.8912
1 Futu Holdings(FUTUON) - BIF
Fr584,464.88
1 Futu Holdings(FUTUON) - BND
$257.1486
1 Futu Holdings(FUTUON) - BSD
$199.34
1 Futu Holdings(FUTUON) - JMD
$31,904.367
1 Futu Holdings(FUTUON) - KHR
797,360
1 Futu Holdings(FUTUON) - KMF
Fr84,918.84
1 Futu Holdings(FUTUON) - LAK
4,333,478.1742
1 Futu Holdings(FUTUON) - LKR
රු60,515.6372
1 Futu Holdings(FUTUON) - MDL
L3,380.8064
1 Futu Holdings(FUTUON) - MGA
Ar893,900.362
1 Futu Holdings(FUTUON) - MOP
P1,590.7332
1 Futu Holdings(FUTUON) - MVR
3,049.902
1 Futu Holdings(FUTUON) - MWK
MK344,878.134
1 Futu Holdings(FUTUON) - MZN
MT12,737.826
1 Futu Holdings(FUTUON) - NPR
रु28,194.6496
1 Futu Holdings(FUTUON) - PYG
1,403,752.28
1 Futu Holdings(FUTUON) - RWF
Fr288,843.66
1 Futu Holdings(FUTUON) - SBD
$1,640.5682
1 Futu Holdings(FUTUON) - SCR
2,878.4696
1 Futu Holdings(FUTUON) - SRD
$7,674.59
1 Futu Holdings(FUTUON) - SVC
$1,738.2448
1 Futu Holdings(FUTUON) - SZL
L3,444.5952
1 Futu Holdings(FUTUON) - TMT
m697.69
1 Futu Holdings(FUTUON) - TND
د.ت586.0596
1 Futu Holdings(FUTUON) - TTD
$1,345.545
1 Futu Holdings(FUTUON) - UGX
Sh692,108.48
1 Futu Holdings(FUTUON) - XAF
Fr113,424.46
1 Futu Holdings(FUTUON) - XCD
$538.218
1 Futu Holdings(FUTUON) - XOF
Fr113,424.46
1 Futu Holdings(FUTUON) - XPF
Fr20,532.02
1 Futu Holdings(FUTUON) - BWP
P2,669.1626
1 Futu Holdings(FUTUON) - BZD
$398.68
1 Futu Holdings(FUTUON) - CVE
$18,991.1218
1 Futu Holdings(FUTUON) - DJF
Fr35,283.18
1 Futu Holdings(FUTUON) - DOP
$12,771.7138
1 Futu Holdings(FUTUON) - DZD
د.ج25,824.497
1 Futu Holdings(FUTUON) - FJD
$456.4886
1 Futu Holdings(FUTUON) - GNF
Fr1,733,261.3
1 Futu Holdings(FUTUON) - GTQ
Q1,522.9576
1 Futu Holdings(FUTUON) - GYD
$41,588.3042
1 Futu Holdings(FUTUON) - ISK
kr24,917.5

Futu Holdings Forrás

A(z) Futu Holdings alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Futu Holdings Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Futu Holdings

Mennyit ér ma a(z) Futu Holdings (FUTUON)?
A(z) élő FUTUON ár a(z) USD esetében 199.34 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FUTUON ára a(z) USD esetében?
A(z) FUTUON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 199.34. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Futu Holdings piaci plafonja?
A(z) FUTUON piaci plafonja $ 1.34M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FUTUON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FUTUON keringésben lévő tokenszáma 6.75K USD.
Mi volt a(z) FUTUON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FUTUON mindenkori legmagasabb ára 201.15482588415927 USD.
Mi volt a(z) FUTUON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FUTUON mindenkori legalacsonyabb ára 150.44906962587248 USD.
Mekkora a(z) FUTUON kereskedési volumene?
A(z) FUTUON élő 24 órás kereskedési volumene $ 54.02K USD.
A(z) FUTUON ára emelkedni fog idén?
A(z) FUTUON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FUTUON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:59:07 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FUTUON-USD kalkulátor

Összeg

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 199.34 USD

FUTUON kereskedés

FUTUON/USDT
$199.34
$199.34
+0.05%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,809.54

$3,867.79

$0.02547

$186.84

$1.1991

$109,809.54

$3,867.79

$186.84

$90.06

$2.5017

$0.00000

$0.00000

$0.0382

$0.05735

$0.09546

$0.000000002205

$0.02361

$0.0000483

$0.00006099

$0.000000000607

