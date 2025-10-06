Mi a(z) Futu Holdings (FUTUON)

Futu Holdings árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Futu Holdings (FUTUON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Futu Holdings (FUTUON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Futu Holdings rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Futu Holdings árelőrejelzését most!

Futu Holdings (FUTUON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Futu Holdings (FUTUON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FUTUON token kapcsán!

A(z) Futu Holdings alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Futu Holdings Mennyit ér ma a(z) Futu Holdings (FUTUON)? A(z) élő FUTUON ár a(z) USD esetében 199.34 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) FUTUON ára a(z) USD esetében? $ 199.34 . Keresd fel a A(z) FUTUON jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Futu Holdings piaci plafonja? A(z) FUTUON piaci plafonja $ 1.34M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) FUTUON keringésben lévő tokenszáma? A(z) FUTUON keringésben lévő tokenszáma 6.75K USD . Mi volt a(z) FUTUON mindenkori legmagasabb ára? A(z) FUTUON mindenkori legmagasabb ára 201.15482588415927 USD . Mi volt a(z) FUTUON mindenkori legmagasabb ár? A(z) FUTUON mindenkori legalacsonyabb ára 150.44906962587248 USD . Mekkora a(z) FUTUON kereskedési volumene? A(z) FUTUON élő 24 órás kereskedési volumene $ 54.02K USD . A(z) FUTUON ára emelkedni fog idén? A(z) FUTUON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FUTUON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Futu Holdings (FUTUON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

