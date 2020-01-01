Fautor (FTR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fautor (FTR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fautor (FTR) tokennel kapcsolatos információk Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom. Hivatalos webhely: https://fautor.foundation Fehér könyv: https://docs.fautor.foundation/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454 Vásárolj most FTR tokent!

Fautor (FTR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fautor (FTR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Teljes tokenszám: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 904.87M $ 904.87M $ 904.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.63M $ 10.63M $ 10.63M Minden idők csúcspontja: $ 1.6942 $ 1.6942 $ 1.6942 Minden idők mélypontja: $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 $ 0.003638885372081337 Jelenlegi ár: $ 0.00425 $ 0.00425 $ 0.00425 További tudnivalók a(z) Fautor (FTR) áráról

Fautor (FTR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fautor (FTR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FTR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FTR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FTR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FTR token élő árfolyamát!

A(z) FTR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Fautor (FTR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FTR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FTR tokent a MEXC-n!

Fautor (FTR) árelőzményei A felhasználók a(z) FTR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FTR árelőzményeivel!

FTR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FTR kapcsán? FTR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FTR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

