Fanton (FTON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fanton (FTON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fanton (FTON) tokennel kapcsolatos információk Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram. Hivatalos webhely: https://fan-ton.com/ Fehér könyv: https://fan-ton.com/fntf/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQDCBwiUEeeBLHhqIW161yObGvO7_BqZeD3XR5E2y_fwfiMG Vásárolj most FTON tokent!

Fanton (FTON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fanton (FTON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 172.00K $ 172.00K $ 172.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.05948 $ 0.05948 $ 0.05948 Minden idők mélypontja: $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 Jelenlegi ár: $ 0.000344 $ 0.000344 $ 0.000344 További tudnivalók a(z) Fanton (FTON) áráról

Fanton (FTON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fanton (FTON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FTON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FTON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FTON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FTON token élő árfolyamát!

A(z) FTON vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Fanton (FTON) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FTON megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FTON tokent a MEXC-n!

Fanton (FTON) árelőzményei A felhasználók a(z) FTON árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FTON árelőzményeivel!

FTON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FTON kapcsán? FTON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FTON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

