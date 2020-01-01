FreeRossDAO (FREE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FreeRossDAO (FREE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FreeRossDAO (FREE) tokennel kapcsolatos információk FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences. Hivatalos webhely: https://freerossdao.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4cd0c43b0d53bc318cc5342b77eb6f124e47f526 Vásárolj most FREE tokent!

FreeRossDAO (FREE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FreeRossDAO (FREE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Minden idők csúcspontja: $ 0.01548 $ 0.01548 $ 0.01548 Minden idők mélypontja: $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 $ 0.00003099504278535 Jelenlegi ár: $ 0.00015907 $ 0.00015907 $ 0.00015907 További tudnivalók a(z) FreeRossDAO (FREE) áráról

FreeRossDAO (FREE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FreeRossDAO (FREE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FREE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FREE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FREE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FREE token élő árfolyamát!

A(z) FREE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) FreeRossDAO (FREE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FREE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FREE tokent a MEXC-n!

FreeRossDAO (FREE) árelőzményei A felhasználók a(z) FREE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FREE árelőzményeivel!

FREE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FREE kapcsán? FREE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FREE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

