Mi a(z) Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets. Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric (FRAG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Fragmetric (FRAG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FRAG token kapcsán!

Mennyit ér ma a(z) Fragmetric (FRAG)? A(z) élő FRAG ár a(z) USD esetében 0.03159 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) FRAG ára a(z) USD esetében? $ 0.03159 . Mi a(z) Fragmetric piaci plafonja? A(z) FRAG piaci plafonja -- USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) FRAG keringésben lévő tokenszáma? A(z) FRAG keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mekkora a(z) FRAG kereskedési volumene? A(z) FRAG élő 24 órás kereskedési volumene $ 138.81K USD .

Fragmetric (FRAG) fontos iparági frissítések

