Fragmetric árfolyam(FRAG)
+0.54%
-0.44%
-7.01%
-7.01%
Fragmetric (FRAG) valós idejű ár: $ 0.03159. Az elmúlt 24 órában, a(z)FRAG legalacsonyabb ára $ 0.03107, legmagasabb ára pedig $ 0.03311 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FRAG valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FRAG változása a következő volt: +0.54% az elmúlt órában, -0.44% az elmúlt 24 órában, és -7.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
SOL
A(z) Fragmetric jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 138.81K. A(z) FRAG keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.59M.
Kövesd nyomon a Fragmetric mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.0001394
|-0.44%
|30 nap
|$ -0.00878
|-21.75%
|60 nap
|$ -0.01094
|-25.73%
|90 nap
|$ -0.02935
|-48.17%
A mai napon a(z) FRAG ára $ -0.0001394 (-0.44%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.
Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00878 (-21.75%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.
Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) FRAG ára $ -0.01094 (-25.73%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.
A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.02935 (-48.17%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.
Szeretnéd megismerni a(z) Fragmetric (FRAG) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?
Keresd fel a(z) Fragmetric árelőzmények oldalt most.
Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.
Fragmetric elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Fragmetric befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.
Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd FRAG a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Fragmetric a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.
Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Fragmetric vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.
Mennyit fog érni a(z) Fragmetric (FRAG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Fragmetric (FRAG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Fragmetric rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Fragmetric árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Fragmetric (FRAG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FRAG token kapcsán!
A következőt szeretnél vásárolni: Fragmetric? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Fragmetric eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.
A(z) Fragmetric alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|10-05 21:29:00
|Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
Összeg
1 FRAG = 0.03159 USD
-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj