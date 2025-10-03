A(z) élő Fragmetric ár ma 0.03159 USD. Kövesd nyomon a(z) FRAG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FRAG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Fragmetric ár ma 0.03159 USD. Kövesd nyomon a(z) FRAG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FRAG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Fragmetric Logó

Fragmetric árfolyam(FRAG)

1 FRAG-USD élő ár:

$0.03155
$0.03155$0.03155
-0.44%1D
USD
Fragmetric (FRAG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:34:25 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03107
$ 0.03107$ 0.03107
24h alacsony
$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311
24h magas

$ 0.03107
$ 0.03107$ 0.03107

$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311

--
----

--
----

+0.54%

-0.44%

-7.01%

-7.01%

Fragmetric (FRAG) valós idejű ár: $ 0.03159. Az elmúlt 24 órában, a(z)FRAG legalacsonyabb ára $ 0.03107, legmagasabb ára pedig $ 0.03311 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FRAG valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FRAG változása a következő volt: +0.54% az elmúlt órában, -0.44% az elmúlt 24 órában, és -7.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fragmetric (FRAG) piaci információk

--
----

$ 138.81K
$ 138.81K$ 138.81K

$ 31.59M
$ 31.59M$ 31.59M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

A(z) Fragmetric jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 138.81K. A(z) FRAG keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.59M.

Fragmetric (FRAG) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Fragmetric mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0001394-0.44%
30 nap$ -0.00878-21.75%
60 nap$ -0.01094-25.73%
90 nap$ -0.02935-48.17%
Fragmetric árváltozása ma

A mai napon a(z) FRAG ára $ -0.0001394 (-0.44%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Fragmetric 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00878 (-21.75%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Fragmetric 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) FRAG ára $ -0.01094 (-25.73%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Fragmetric 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.02935 (-48.17%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Fragmetric (FRAG) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Fragmetric árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Fragmetric befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd FRAG a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Fragmetric a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Fragmetric vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Fragmetric árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Fragmetric (FRAG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Fragmetric (FRAG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Fragmetric rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Fragmetric árelőrejelzését most!

Fragmetric (FRAG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Fragmetric (FRAG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FRAG token kapcsán!

Hogyan vásárolj Fragmetric (FRAG)

A következőt szeretnél vásárolni: Fragmetric? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Fragmetric eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

FRAG helyi valutákra

Fragmetric Forrás

A(z) Fragmetric alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Fragmetric Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Fragmetric

Mennyit ér ma a(z) Fragmetric (FRAG)?
A(z) élő FRAG ár a(z) USD esetében 0.03159 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FRAG ára a(z) USD esetében?
A(z) FRAG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03159. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Fragmetric piaci plafonja?
A(z) FRAG piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FRAG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FRAG keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) FRAG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FRAG mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) FRAG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FRAG mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) FRAG kereskedési volumene?
A(z) FRAG élő 24 órás kereskedési volumene $ 138.81K USD.
A(z) FRAG ára emelkedni fog idén?
A(z) FRAG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FRAG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:34:25 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

