FOX Token (FOX) tokennel kapcsolatos információk Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. Hivatalos webhely: https://shapeshift.com/ Fehér könyv: https://docs.shapeshift.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d Vásárolj most FOX tokent!

FOX Token (FOX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FOX Token (FOX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.53M $ 20.53M $ 20.53M Teljes tokenszám: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Keringésben lévő tokenszám: $ 772.29M $ 772.29M $ 772.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.56M $ 26.56M $ 26.56M Minden idők csúcspontja: $ 1.2852 $ 1.2852 $ 1.2852 Minden idők mélypontja: $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 Jelenlegi ár: $ 0.02658 $ 0.02658 $ 0.02658 További tudnivalók a(z) FOX Token (FOX) áráról

FOX Token (FOX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FOX Token (FOX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FOX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FOX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FOX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FOX token élő árfolyamát!

A(z) FOX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) FOX Token (FOX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FOX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FOX tokent a MEXC-n!

FOX Token (FOX) árelőzményei A felhasználók a(z) FOX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FOX árelőzményeivel!

FOX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FOX kapcsán? FOX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FOX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

