FNT Crypto (FNTIO) tokennel kapcsolatos információk FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform. Hivatalos webhely: https://fntcrypto.io/ Fehér könyv: https://fnt.gitbook.io/fnt-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE401D87C52865D9294859Db794c726ECe7Eadcb9 Vásárolj most FNTIO tokent!

FNT Crypto (FNTIO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FNT Crypto (FNTIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Minden idők csúcspontja: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.0014144 $ 0.0014144 $ 0.0014144 További tudnivalók a(z) FNT Crypto (FNTIO) áráról

FNT Crypto (FNTIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FNT Crypto (FNTIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FNTIO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FNTIO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FNTIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FNTIO token élő árfolyamát!

FNT Crypto (FNTIO) árelőzményei A felhasználók a(z) FNTIO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FNTIO árelőzményeivel!

FNTIO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FNTIO kapcsán? FNTIO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FNTIO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

