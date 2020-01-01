FNCY (FNCY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FNCY (FNCY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FNCY (FNCY) tokennel kapcsolatos információk FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of. Hivatalos webhely: https://fncy.world Block Explorer: https://fncyscan.fncy.world Vásárolj most FNCY tokent!

FNCY (FNCY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FNCY (FNCY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Teljes tokenszám: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.20M $ 5.20M $ 5.20M Minden idők csúcspontja: $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 Minden idők mélypontja: $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 Jelenlegi ár: $ 0.0026 $ 0.0026 $ 0.0026 További tudnivalók a(z) FNCY (FNCY) áráról

FNCY (FNCY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FNCY (FNCY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FNCY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FNCY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FNCY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FNCY token élő árfolyamát!

A(z) FNCY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) FNCY (FNCY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FNCY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FNCY tokent a MEXC-n!

FNCY (FNCY) árelőzményei A felhasználók a(z) FNCY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FNCY árelőzményeivel!

FNCY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FNCY kapcsán? FNCY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FNCY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

