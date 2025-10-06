TőzsdeDEX+
A(z) élő Fellaz ár ma 0.26337 USD. Kövesd nyomon a(z) FLZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FLZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FLZ

FLZ árinformációk

Mi a(z) FLZ

FLZ fehér könyv

FLZ hivatalos webhely

FLZ tokenomikai adatai

FLZ árelőrejelzés

FLZ előzmények

FLZ Vásárlási útmutató

FLZ-fiat valutaváltó

FLZ spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Fellaz Logó

Fellaz árfolyam(FLZ)

1 FLZ-USD élő ár:

$0.26337
$0.26337$0.26337
-0.17%1D
USD
Fellaz (FLZ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:58:18 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.25946
$ 0.25946$ 0.25946
24h alacsony
$ 0.26738
$ 0.26738$ 0.26738
24h magas

$ 0.25946
$ 0.25946$ 0.25946

$ 0.26738
$ 0.26738$ 0.26738

$ 7.031902618598005
$ 7.031902618598005$ 7.031902618598005

$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055

-1.48%

-0.16%

-2.50%

-2.50%

Fellaz (FLZ) valós idejű ár: $ 0.26337. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLZ legalacsonyabb ára $ 0.25946, legmagasabb ára pedig $ 0.26738 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLZ valaha volt legmagasabb ára $ 7.031902618598005, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.08700985391066055 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLZ változása a következő volt: -1.48% az elmúlt órában, -0.16% az elmúlt 24 órában, és -2.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fellaz (FLZ) piaci információk

No.280

$ 124.28M
$ 124.28M$ 124.28M

$ 52.73K
$ 52.73K$ 52.73K

$ 526.74M
$ 526.74M$ 526.74M

471.87M
471.87M 471.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

23.59%

ETH

A(z) Fellaz jelenlegi piaci plafonja $ 124.28M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 52.73K. A(z) FLZ keringésben lévő tokenszáma 471.87M, és a teljes tokenszám 2000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 526.74M.

Fellaz (FLZ) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Fellaz mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0004485-0.16%
30 nap$ -0.0395-13.05%
60 nap$ +0.10323+64.46%
90 nap$ -0.33663-56.11%
Fellaz árváltozása ma

A mai napon a(z) FLZ ára $ -0.0004485 (-0.16%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Fellaz 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0395 (-13.05%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Fellaz 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) FLZ ára $ +0.10323 (+64.46%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Fellaz 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.33663 (-56.11%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Fellaz (FLZ) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Fellaz árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Fellaz (FLZ)

As the ultimate Web2-Web3 entertainment powerhouse Fellaz fuses traditional media, blockchain, and AI to power immersive fan experiences and unlock creator potential worldwide.

Fellaz elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Fellaz befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd FLZ a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Fellaz a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Fellaz vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Fellaz árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Fellaz (FLZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Fellaz (FLZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Fellaz rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Fellaz árelőrejelzését most!

Fellaz (FLZ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Fellaz (FLZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FLZ token kapcsán!

Hogyan vásárolj Fellaz (FLZ)

A következőt szeretnél vásárolni: Fellaz? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Fellaz eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

FLZ helyi valutákra

1 Fellaz(FLZ) - VND
6,930.58155
1 Fellaz(FLZ) - AUD
A$0.4003224
1 Fellaz(FLZ) - GBP
0.2001612
1 Fellaz(FLZ) - EUR
0.2264982
1 Fellaz(FLZ) - USD
$0.26337
1 Fellaz(FLZ) - MYR
RM1.1035203
1 Fellaz(FLZ) - TRY
11.0773422
1 Fellaz(FLZ) - JPY
¥40.55898
1 Fellaz(FLZ) - ARS
ARS$381.1411629
1 Fellaz(FLZ) - RUB
21.3013656
1 Fellaz(FLZ) - INR
23.4162267
1 Fellaz(FLZ) - IDR
Rp4,389.4982442
1 Fellaz(FLZ) - PHP
15.5019582
1 Fellaz(FLZ) - EGP
￡E.12.4521336
1 Fellaz(FLZ) - BRL
R$1.4142969
1 Fellaz(FLZ) - CAD
C$0.368718
1 Fellaz(FLZ) - BDT
32.0942682
1 Fellaz(FLZ) - NGN
380.5907196
1 Fellaz(FLZ) - COP
$1,020.8115852
1 Fellaz(FLZ) - ZAR
R.4.5615684
1 Fellaz(FLZ) - UAH
11.0062323
1 Fellaz(FLZ) - TZS
T.Sh.645.5146026
1 Fellaz(FLZ) - VES
Bs58.20477
1 Fellaz(FLZ) - CLP
$247.5678
1 Fellaz(FLZ) - PKR
Rs74.2914096
1 Fellaz(FLZ) - KZT
139.0540926
1 Fellaz(FLZ) - THB
฿8.5437228
1 Fellaz(FLZ) - TWD
NT$8.1091623
1 Fellaz(FLZ) - AED
د.إ0.9665679
1 Fellaz(FLZ) - CHF
Fr0.210696
1 Fellaz(FLZ) - HKD
HK$2.0463849
1 Fellaz(FLZ) - AMD
֏100.5204279
1 Fellaz(FLZ) - MAD
.د.م2.4335388
1 Fellaz(FLZ) - MXN
$4.8881472
1 Fellaz(FLZ) - SAR
ريال0.9850038
1 Fellaz(FLZ) - ETB
Br40.4668005
1 Fellaz(FLZ) - KES
KSh33.9299571
1 Fellaz(FLZ) - JOD
د.أ0.18672933
1 Fellaz(FLZ) - PLN
0.9718353
1 Fellaz(FLZ) - RON
лв1.1614617
1 Fellaz(FLZ) - SEK
kr2.4993813
1 Fellaz(FLZ) - BGN
лв0.4450953
1 Fellaz(FLZ) - HUF
Ft88.6450746
1 Fellaz(FLZ) - CZK
5.5597407
1 Fellaz(FLZ) - KWD
د.ك0.08059122
1 Fellaz(FLZ) - ILS
0.8559525
1 Fellaz(FLZ) - BOB
Bs1.8146193
1 Fellaz(FLZ) - AZN
0.447729
1 Fellaz(FLZ) - TJS
SM2.4177366
1 Fellaz(FLZ) - GEL
0.7137327
1 Fellaz(FLZ) - AOA
Kz240.9598467
1 Fellaz(FLZ) - BHD
.د.ب0.09876375
1 Fellaz(FLZ) - BMD
$0.26337
1 Fellaz(FLZ) - DKK
kr1.7040039
1 Fellaz(FLZ) - HNL
L6.9081951
1 Fellaz(FLZ) - MUR
12.0465438
1 Fellaz(FLZ) - NAD
$4.5536673
1 Fellaz(FLZ) - NOK
kr2.6653044
1 Fellaz(FLZ) - NZD
$0.4582638
1 Fellaz(FLZ) - PAB
B/.0.26337
1 Fellaz(FLZ) - PGK
K1.106154
1 Fellaz(FLZ) - QAR
ر.ق0.9560331
1 Fellaz(FLZ) - RSD
дин.26.6398755
1 Fellaz(FLZ) - UZS
soʻm3,173.1318003
1 Fellaz(FLZ) - ALL
L21.9887613
1 Fellaz(FLZ) - ANG
ƒ0.4714323
1 Fellaz(FLZ) - AWG
ƒ0.4714323
1 Fellaz(FLZ) - BBD
$0.52674
1 Fellaz(FLZ) - BAM
KM0.4424616
1 Fellaz(FLZ) - BIF
Fr772.20084
1 Fellaz(FLZ) - BND
$0.3397473
1 Fellaz(FLZ) - BSD
$0.26337
1 Fellaz(FLZ) - JMD
$42.1523685
1 Fellaz(FLZ) - KHR
1,053.48
1 Fellaz(FLZ) - KMF
Fr112.19562
1 Fellaz(FLZ) - LAK
5,725.4346681
1 Fellaz(FLZ) - LKR
රු79.9538646
1 Fellaz(FLZ) - MDL
L4.4667552
1 Fellaz(FLZ) - MGA
Ar1,181.030091
1 Fellaz(FLZ) - MOP
P2.1016926
1 Fellaz(FLZ) - MVR
4.029561
1 Fellaz(FLZ) - MWK
MK455.656437
1 Fellaz(FLZ) - MZN
MT16.829343
1 Fellaz(FLZ) - NPR
रु37.2510528
1 Fellaz(FLZ) - PYG
1,854.65154
1 Fellaz(FLZ) - RWF
Fr381.62313
1 Fellaz(FLZ) - SBD
$2.1675351
1 Fellaz(FLZ) - SCR
3.8030628
1 Fellaz(FLZ) - SRD
$10.139745
1 Fellaz(FLZ) - SVC
$2.2965864
1 Fellaz(FLZ) - SZL
L4.5510336
1 Fellaz(FLZ) - TMT
m0.921795
1 Fellaz(FLZ) - TND
د.ت0.7743078
1 Fellaz(FLZ) - TTD
$1.7777475
1 Fellaz(FLZ) - UGX
Sh914.42064
1 Fellaz(FLZ) - XAF
Fr149.85753
1 Fellaz(FLZ) - XCD
$0.711099
1 Fellaz(FLZ) - XOF
Fr149.85753
1 Fellaz(FLZ) - XPF
Fr27.12711
1 Fellaz(FLZ) - BWP
P3.5265243
1 Fellaz(FLZ) - BZD
$0.52674
1 Fellaz(FLZ) - CVE
$25.0912599
1 Fellaz(FLZ) - DJF
Fr46.61649
1 Fellaz(FLZ) - DOP
$16.8741159
1 Fellaz(FLZ) - DZD
د.ج34.1195835
1 Fellaz(FLZ) - FJD
$0.6031173
1 Fellaz(FLZ) - GNF
Fr2,290.00215
1 Fellaz(FLZ) - GTQ
Q2.0121468
1 Fellaz(FLZ) - GYD
$54.9468831
1 Fellaz(FLZ) - ISK
kr32.92125

Fellaz Forrás

A(z) Fellaz alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Fellaz Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Fellaz

Mennyit ér ma a(z) Fellaz (FLZ)?
A(z) élő FLZ ár a(z) USD esetében 0.26337 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FLZ ára a(z) USD esetében?
A(z) FLZ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.26337. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Fellaz piaci plafonja?
A(z) FLZ piaci plafonja $ 124.28M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FLZ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FLZ keringésben lévő tokenszáma 471.87M USD.
Mi volt a(z) FLZ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FLZ mindenkori legmagasabb ára 7.031902618598005 USD.
Mi volt a(z) FLZ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FLZ mindenkori legalacsonyabb ára 0.08700985391066055 USD.
Mekkora a(z) FLZ kereskedési volumene?
A(z) FLZ élő 24 órás kereskedési volumene $ 52.73K USD.
A(z) FLZ ára emelkedni fog idén?
A(z) FLZ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FLZ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:58:18 (UTC+8)

Fellaz (FLZ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FLZ-USD kalkulátor

Összeg

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0.26337 USD

FLZ kereskedés

FLZ/USDT
$0.26337
$0.26337$0.26337
0.00%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

