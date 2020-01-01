Fly Trade (FLY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fly Trade (FLY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Fly Trade (FLY) tokennel kapcsolatos információk Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. Hivatalos webhely: https://www.fly.trade/ Fehér könyv: https://docs.fly.trade/ Block Explorer: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f Vásárolj most FLY tokent!

Fly Trade (FLY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fly Trade (FLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 981.23K $ 981.23K $ 981.23K Teljes tokenszám: $ 99.46M $ 99.46M $ 99.46M Keringésben lévő tokenszám: $ 13.37M $ 13.37M $ 13.37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M Minden idők csúcspontja: $ 0.9093 $ 0.9093 $ 0.9093 Minden idők mélypontja: $ 0.07266802046895787 $ 0.07266802046895787 $ 0.07266802046895787 Jelenlegi ár: $ 0.07341 $ 0.07341 $ 0.07341 További tudnivalók a(z) Fly Trade (FLY) áráról

Fly Trade (FLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Fly Trade (FLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLY token élő árfolyamát!

A(z) FLY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Fly Trade (FLY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FLY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FLY tokent a MEXC-n!

Fly Trade (FLY) árelőzményei A felhasználók a(z) FLY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FLY árelőzményeivel!

FLY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLY kapcsán? FLY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FLY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

