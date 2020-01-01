Flex Ungovernance (FLX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Flex Ungovernance (FLX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Flex Ungovernance (FLX) tokennel kapcsolatos információk The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable. Hivatalos webhely: https://reflexer.finance/ Fehér könyv: http://docs.reflexer.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 Vásárolj most FLX tokent!

Flex Ungovernance (FLX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Flex Ungovernance (FLX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 382.17K $ 382.17K $ 382.17K Teljes tokenszám: $ 999.72K $ 999.72K $ 999.72K Keringésben lévő tokenszám: $ 193.80K $ 193.80K $ 193.80K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Minden idők csúcspontja: $ 949.59 $ 949.59 $ 949.59 Minden idők mélypontja: $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 Jelenlegi ár: $ 1.972 $ 1.972 $ 1.972 További tudnivalók a(z) Flex Ungovernance (FLX) áráról

Flex Ungovernance (FLX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Flex Ungovernance (FLX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLX token élő árfolyamát!

A(z) FLX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Flex Ungovernance (FLX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FLX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FLX tokent a MEXC-n!

Flex Ungovernance (FLX) árelőzményei A felhasználók a(z) FLX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FLX árelőzményeivel!

FLX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLX kapcsán? FLX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FLX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

