Flex Ungovernance (FLX) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Flex Ungovernance (FLX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Flex Ungovernance (FLX) tokennel kapcsolatos információk

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Hivatalos webhely:
https://reflexer.finance/
Fehér könyv:
http://docs.reflexer.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4

Flex Ungovernance (FLX) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Flex Ungovernance (FLX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 382.17K
$ 382.17K$ 382.17K
Teljes tokenszám:
$ 999.72K
$ 999.72K$ 999.72K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 193.80K
$ 193.80K$ 193.80K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
Minden idők csúcspontja:
$ 949.59
$ 949.59$ 949.59
Minden idők mélypontja:
$ 1.154160395878768
$ 1.154160395878768$ 1.154160395878768
Jelenlegi ár:
$ 1.972
$ 1.972$ 1.972

Flex Ungovernance (FLX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Flex Ungovernance (FLX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLX tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező FLX token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) FLX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLX token élő árfolyamát!

Flex Ungovernance (FLX) árelőzményei

A felhasználók a(z) FLX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

FLX árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLX kapcsán? FLX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.