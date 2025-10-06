TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Flux AI ár ma 0.0000915 USD. Kövesd nyomon a(z) FLUXAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FLUXAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Flux AI ár ma 0.0000915 USD. Kövesd nyomon a(z) FLUXAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FLUXAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FLUXAI

FLUXAI árinformációk

Mi a(z) FLUXAI

FLUXAI fehér könyv

FLUXAI hivatalos webhely

FLUXAI tokenomikai adatai

FLUXAI árelőrejelzés

FLUXAI előzmények

FLUXAI Vásárlási útmutató

FLUXAI-fiat valutaváltó

FLUXAI spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Flux AI Logó

Flux AI árfolyam(FLUXAI)

1 FLUXAI-USD élő ár:

$0.0000915
$0.0000915$0.0000915
-23.43%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:58:11 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0000905
$ 0.0000905$ 0.0000905
24h alacsony
$ 0.0002009
$ 0.0002009$ 0.0002009
24h magas

$ 0.0000905
$ 0.0000905$ 0.0000905

$ 0.0002009
$ 0.0002009$ 0.0002009

--
----

--
----

-21.06%

-23.43%

-68.59%

-68.59%

Flux AI (FLUXAI) valós idejű ár: $ 0.0000915. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLUXAI legalacsonyabb ára $ 0.0000905, legmagasabb ára pedig $ 0.0002009 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLUXAI valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLUXAI változása a következő volt: -21.06% az elmúlt órában, -23.43% az elmúlt 24 órában, és -68.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Flux AI (FLUXAI) piaci információk

--
----

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 91.50K
$ 91.50K$ 91.50K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A(z) Flux AI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 1.19M. A(z) FLUXAI keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 91.50K.

Flux AI (FLUXAI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Flux AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000027998-23.43%
30 nap$ -0.0315155-99.72%
60 nap$ -0.0009085-90.85%
90 nap$ -0.0009085-90.85%
Flux AI árváltozása ma

A mai napon a(z) FLUXAI ára $ -0.000027998 (-23.43%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Flux AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0315155 (-99.72%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Flux AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) FLUXAI ára $ -0.0009085 (-90.85%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Flux AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0009085 (-90.85%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Flux AI (FLUXAI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Flux AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Flux AI (FLUXAI)

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Flux AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd FLUXAI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Flux AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Flux AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Flux AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Flux AI (FLUXAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Flux AI (FLUXAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Flux AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Flux AI árelőrejelzését most!

Flux AI (FLUXAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Flux AI (FLUXAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FLUXAI token kapcsán!

Hogyan vásárolj Flux AI (FLUXAI)

A következőt szeretnél vásárolni: Flux AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Flux AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

FLUXAI helyi valutákra

1 Flux AI(FLUXAI) - VND
2.4078225
1 Flux AI(FLUXAI) - AUD
A$0.00013908
1 Flux AI(FLUXAI) - GBP
0.00006954
1 Flux AI(FLUXAI) - EUR
0.00007869
1 Flux AI(FLUXAI) - USD
$0.0000915
1 Flux AI(FLUXAI) - MYR
RM0.000383385
1 Flux AI(FLUXAI) - TRY
0.00384849
1 Flux AI(FLUXAI) - JPY
¥0.014091
1 Flux AI(FLUXAI) - ARS
ARS$0.132416055
1 Flux AI(FLUXAI) - RUB
0.00740052
1 Flux AI(FLUXAI) - INR
0.008135265
1 Flux AI(FLUXAI) - IDR
Rp1.52499939
1 Flux AI(FLUXAI) - PHP
0.00538569
1 Flux AI(FLUXAI) - EGP
￡E.0.00432612
1 Flux AI(FLUXAI) - BRL
R$0.000491355
1 Flux AI(FLUXAI) - CAD
C$0.0001281
1 Flux AI(FLUXAI) - BDT
0.01115019
1 Flux AI(FLUXAI) - NGN
0.13222482
1 Flux AI(FLUXAI) - COP
$0.35465034
1 Flux AI(FLUXAI) - ZAR
R.0.00158478
1 Flux AI(FLUXAI) - UAH
0.003823785
1 Flux AI(FLUXAI) - TZS
T.Sh.0.22426467
1 Flux AI(FLUXAI) - VES
Bs0.0202215
1 Flux AI(FLUXAI) - CLP
$0.08601
1 Flux AI(FLUXAI) - PKR
Rs0.02581032
1 Flux AI(FLUXAI) - KZT
0.04831017
1 Flux AI(FLUXAI) - THB
฿0.00296826
1 Flux AI(FLUXAI) - TWD
NT$0.002817285
1 Flux AI(FLUXAI) - AED
د.إ0.000335805
1 Flux AI(FLUXAI) - CHF
Fr0.0000732
1 Flux AI(FLUXAI) - HKD
HK$0.000710955
1 Flux AI(FLUXAI) - AMD
֏0.034922805
1 Flux AI(FLUXAI) - MAD
.د.م0.00084546
1 Flux AI(FLUXAI) - MXN
$0.00169824
1 Flux AI(FLUXAI) - SAR
ريال0.00034221
1 Flux AI(FLUXAI) - ETB
Br0.014058975
1 Flux AI(FLUXAI) - KES
KSh0.011787945
1 Flux AI(FLUXAI) - JOD
د.أ0.0000648735
1 Flux AI(FLUXAI) - PLN
0.000337635
1 Flux AI(FLUXAI) - RON
лв0.000403515
1 Flux AI(FLUXAI) - SEK
kr0.000868335
1 Flux AI(FLUXAI) - BGN
лв0.000154635
1 Flux AI(FLUXAI) - HUF
Ft0.03079707
1 Flux AI(FLUXAI) - CZK
0.001931565
1 Flux AI(FLUXAI) - KWD
د.ك0.000027999
1 Flux AI(FLUXAI) - ILS
0.000297375
1 Flux AI(FLUXAI) - BOB
Bs0.000630435
1 Flux AI(FLUXAI) - AZN
0.00015555
1 Flux AI(FLUXAI) - TJS
SM0.00083997
1 Flux AI(FLUXAI) - GEL
0.000247965
1 Flux AI(FLUXAI) - AOA
Kz0.083714265
1 Flux AI(FLUXAI) - BHD
.د.ب0.0000343125
1 Flux AI(FLUXAI) - BMD
$0.0000915
1 Flux AI(FLUXAI) - DKK
kr0.000592005
1 Flux AI(FLUXAI) - HNL
L0.002400045
1 Flux AI(FLUXAI) - MUR
0.00418521
1 Flux AI(FLUXAI) - NAD
$0.001582035
1 Flux AI(FLUXAI) - NOK
kr0.00092598
1 Flux AI(FLUXAI) - NZD
$0.00015921
1 Flux AI(FLUXAI) - PAB
B/.0.0000915
1 Flux AI(FLUXAI) - PGK
K0.0003843
1 Flux AI(FLUXAI) - QAR
ر.ق0.000332145
1 Flux AI(FLUXAI) - RSD
дин.0.009255225
1 Flux AI(FLUXAI) - UZS
soʻm1.102409385
1 Flux AI(FLUXAI) - ALL
L0.007639335
1 Flux AI(FLUXAI) - ANG
ƒ0.000163785
1 Flux AI(FLUXAI) - AWG
ƒ0.000163785
1 Flux AI(FLUXAI) - BBD
$0.000183
1 Flux AI(FLUXAI) - BAM
KM0.00015372
1 Flux AI(FLUXAI) - BIF
Fr0.268278
1 Flux AI(FLUXAI) - BND
$0.000118035
1 Flux AI(FLUXAI) - BSD
$0.0000915
1 Flux AI(FLUXAI) - JMD
$0.014644575
1 Flux AI(FLUXAI) - KHR
0.366
1 Flux AI(FLUXAI) - KMF
Fr0.038979
1 Flux AI(FLUXAI) - LAK
1.989130395
1 Flux AI(FLUXAI) - LKR
රු0.02777757
1 Flux AI(FLUXAI) - MDL
L0.00155184
1 Flux AI(FLUXAI) - MGA
Ar0.41031345
1 Flux AI(FLUXAI) - MOP
P0.00073017
1 Flux AI(FLUXAI) - MVR
0.00139995
1 Flux AI(FLUXAI) - MWK
MK0.15830415
1 Flux AI(FLUXAI) - MZN
MT0.00584685
1 Flux AI(FLUXAI) - NPR
रु0.01294176
1 Flux AI(FLUXAI) - PYG
0.644343
1 Flux AI(FLUXAI) - RWF
Fr0.1325835
1 Flux AI(FLUXAI) - SBD
$0.000753045
1 Flux AI(FLUXAI) - SCR
0.00132126
1 Flux AI(FLUXAI) - SRD
$0.00352275
1 Flux AI(FLUXAI) - SVC
$0.00079788
1 Flux AI(FLUXAI) - SZL
L0.00158112
1 Flux AI(FLUXAI) - TMT
m0.00032025
1 Flux AI(FLUXAI) - TND
د.ت0.00026901
1 Flux AI(FLUXAI) - TTD
$0.000617625
1 Flux AI(FLUXAI) - UGX
Sh0.317688
1 Flux AI(FLUXAI) - XAF
Fr0.0520635
1 Flux AI(FLUXAI) - XCD
$0.00024705
1 Flux AI(FLUXAI) - XOF
Fr0.0520635
1 Flux AI(FLUXAI) - XPF
Fr0.0094245
1 Flux AI(FLUXAI) - BWP
P0.001225185
1 Flux AI(FLUXAI) - BZD
$0.000183
1 Flux AI(FLUXAI) - CVE
$0.008717205
1 Flux AI(FLUXAI) - DJF
Fr0.0161955
1 Flux AI(FLUXAI) - DOP
$0.005862405
1 Flux AI(FLUXAI) - DZD
د.ج0.011853825
1 Flux AI(FLUXAI) - FJD
$0.000209535
1 Flux AI(FLUXAI) - GNF
Fr0.7955925
1 Flux AI(FLUXAI) - GTQ
Q0.00069906
1 Flux AI(FLUXAI) - GYD
$0.019089645
1 Flux AI(FLUXAI) - ISK
kr0.0114375

Flux AI Forrás

A(z) Flux AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Flux AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Flux AI

Mennyit ér ma a(z) Flux AI (FLUXAI)?
A(z) élő FLUXAI ár a(z) USD esetében 0.0000915 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FLUXAI ára a(z) USD esetében?
A(z) FLUXAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000915. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Flux AI piaci plafonja?
A(z) FLUXAI piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FLUXAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FLUXAI keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) FLUXAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FLUXAI mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) FLUXAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FLUXAI mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) FLUXAI kereskedési volumene?
A(z) FLUXAI élő 24 órás kereskedési volumene $ 1.19M USD.
A(z) FLUXAI ára emelkedni fog idén?
A(z) FLUXAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FLUXAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:58:11 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FLUXAI-USD kalkulátor

Összeg

FLUXAI
FLUXAI
USD
USD

1 FLUXAI = 0.0000915 USD

FLUXAI kereskedés

FLUXAI/USDT
$0.0000915
$0.0000915$0.0000915
-23.43%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,839.74
$109,839.74$109,839.74

-0.24%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,866.77
$3,866.77$3,866.77

+0.35%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02563
$0.02563$0.02563

-2.58%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.77
$186.77$186.77

+1.62%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1985
$1.1985$1.1985

-5.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,839.74
$109,839.74$109,839.74

-0.24%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,866.77
$3,866.77$3,866.77

+0.35%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.77
$186.77$186.77

+1.62%

DASH Logó

DASH

DASH

$89.54
$89.54$89.54

+1.06%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5025
$2.5025$2.5025

+0.10%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0393
$0.0393$0.0393

-21.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05616
$0.05616$0.05616

+180.80%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09546
$0.09546$0.09546

+15.55%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002288
$0.000000002288$0.000000002288

+425.97%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02310
$0.02310$0.02310

+188.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006124
$0.00006124$0.00006124

+67.27%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000607
$0.000000000607$0.000000000607

+56.04%