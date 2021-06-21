FLOKI (FLOKI) tokenomikai adatai
FLOKI (FLOKI) tokennel kapcsolatos információk
Mém érmeke hasznossággal egy NFT játékuniverzumon keresztül, egy NFT és áruk piactéren, valamint egy kriptotanácsadó platformon keresztül. Elon Musk kutya nevének ihlette és testvére, Kimbal Musk, közreműködésével. A FLOKI célja, hogy a legjobb 10 kriptóprojekt közé kerüljön, és a NFT játékipar vezetője legyen.
FLOKI (FLOKI) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FLOKI (FLOKI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) FLOKI (FLOKI) token mélyreható struktúrája
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) FLOKI tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
Overview
FLOKI is a multi-utility, community-driven token operating on both Ethereum (ERC-20) and Binance Smart Chain (BEP-20). It underpins a broad ecosystem including DeFi (FlokiFi), NFT gaming (Valhalla), a crypto education platform (University of Floki), a trading bot, and a merchandise/NFT marketplace (FlokiPlaces). The tokenomics are designed to be deflationary, utility-driven, and to incentivize long-term holding and ecosystem participation.
1. Issuance Mechanism
|Parameter
|Details
|Token Standard
|ERC-20 (Ethereum), BEP-20 (BSC)
|Total Supply
|20,000,000,000,000 (10T on ETH, 10T on BSC)
|Initial Allocation
|100% vested at TGE (Token Generation Event) to the community
|Distribution
|Past airdrop (V1 to V2 migration), exchange listings, staking rewards
|Deflationary
|Yes, via multiple burn mechanisms (see below)
- No ongoing inflation: All tokens were distributed at launch; no further minting.
- Deflationary supply: Tokens are burned through various mechanisms, reducing circulating supply over time.
2. Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Description
|Vesting/Unlocking
|Community
|100% at TGE (June 21, 2021)
|Instant
|Staking
|Users lock tokens for 3-48 months
|Unlocked per user action
|Treasury
|Receives 0.3% DEX tax, 75% of FlokiFi fees
|Used for ecosystem growth
|Burn
|25% of FlokiFi fees, 1% of card fees, penalties
|Burned instantly
- No team or investor allocation: All tokens are community-distributed.
- Staking: Up to 25% of supply is locked in staking contracts for up to 4 years.
3. Usage and Incentive Mechanism
|Use Case
|Details
|Medium of Exchange
|Used for payments in Floki ecosystem (Valhalla, FlokiFi, Floki Card, FlokiPlaces, etc.)
|Staking
|Stake FLOKI to earn TOKEN (TokenFi) rewards; higher APY for longer lockups
|Governance
|Vote in Floki DAO via Snapshot (off-chain)
|Deflationary Utility
|25% of FlokiFi fees and 1% of card fees are used to buy and burn FLOKI
|Penalty Burns
|Early unstaking incurs a penalty (5-20%) that is burned
|Collateral
|Used as collateral in DeFi protocols (e.g., Venus)
|In-Game Utility
|Required to unlock/play characters and buy items in Valhalla
|Education
|Required for premium features in University of Floki
Staking Details
|Staking Duration
|APY (ETH chain)
|Early Unstaking Penalty (Burned)
|3 months
|~11.3%
|5%
|12 months
|~18.1%
|10%
|24 months
|~27.2%
|15%
|48 months
|~36.2%
|20%
- Rewards: Paid in TOKEN (TokenFi), with 56% of TOKEN supply allocated to FLOKI stakers.
- Claiming: Rewards can be claimed anytime; principal unlocks after chosen period.
4. Locking Mechanism
- Staking Lock: Users voluntarily lock FLOKI for 3, 12, 24, or 48 months to earn rewards.
- Penalty for Early Unstaking: If users unstake before the end of the lock period, a penalty (5-20%) is burned.
- Liquidity Lock: DEX liquidity is locked for 265 years on both Ethereum and BSC.
- FlokiFi Locker: Allows users/projects to lock tokens/NFTs for arbitrary durations (up to billions of years), supporting both fungible and non-fungible assets.
5. Unlocking Time
- Staking Unlock: At the end of the selected lock period (3, 12, 24, or 48 months), users can withdraw their staked FLOKI without penalty.
- Early Unstaking: Allowed anytime, but incurs a penalty (burned).
- No vesting cliffs: All tokens were distributed at TGE; no scheduled unlocks for team/investors.
6. Deflationary/Burn Mechanisms
|Mechanism
|Burn Rate/Trigger
|FlokiFi Locker
|25% of all fees used to buy and burn FLOKI
|Floki Card
|1% of prepaid card top-up fees used to burn FLOKI
|Early Unstaking
|5-20% penalty (based on lock duration) burned
|Manual DAO Burns
|Community votes can trigger additional burns
7. Circulating Supply
- As of August 28, 2025: Circulating supply is approximately 9.54 trillion FLOKI.
- Burned Supply: Over 10 trillion FLOKI have been burned since launch.
8. Governance
- Floki DAO: Off-chain Snapshot voting; only four addresses can propose, but all holders can vote.
- Treasury Management: 0.3% DEX tax and 75% of FlokiFi fees go to the treasury for ecosystem development and marketing.
9. Ecosystem Utility
- Valhalla: Play-to-earn NFT metaverse game; FLOKI required for gameplay and in-game purchases.
- FlokiFi: DeFi suite including token/NFT lockers, with fees partially burned.
- University of Floki: Crypto education platform; FLOKI required for premium features.
- Floki Trading Bot: Telegram-based trading bot, with a portion of fees used to buy and burn FLOKI.
- FlokiPlaces: NFT and merchandise marketplace.
10. Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|100% to community at TGE, no further minting
|Allocation
|Community, staking, treasury, burns
|Usage
|Payments, staking, governance, collateral, in-game, education
|Incentives
|Staking rewards (TOKEN), governance, deflationary supply
|Locking
|Staking (3-48 months), liquidity locked 265 years, FlokiFi Locker (arbitrary duration)
|Unlocking
|At end of staking period, or early with penalty
|Deflationary
|Multiple burn mechanisms (fees, penalties, manual burns)
|Circulating Supply
|~9.54T (Aug 2025), declining due to burns
|Governance
|Floki DAO (Snapshot), treasury management
11. Notable Features and Implications
- Deflationary Design: Multiple burn mechanisms ensure a decreasing supply, potentially supporting price appreciation.
- No Team/Investor Vesting: All tokens are community-distributed, reducing centralization risk.
- Long-Term Locking: Up to 25% of supply is locked for up to 4 years, supporting price stability and reducing sell pressure.
- Ecosystem Integration: FLOKI is required for a wide range of products and services, driving real utility.
- DAO Governance: Community-driven decision-making, with treasury funds allocated for growth and adoption.
12. Limitations and Risks
- No On-Chain Vesting: All tokens were distributed at TGE, so there is no ongoing vesting schedule to monitor.
- Penalty Burns: Early unstaking penalties may deter some users from participating in staking.
- DAO Centralization: Only four addresses can propose governance actions, which may limit decentralization.
13. Actionable Insights
- For Holders: Long-term staking offers high APY and supports deflationary supply, but early withdrawal is penalized.
- For Builders: FLOKI’s utility and burn mechanisms can be leveraged for new DeFi, NFT, and gaming integrations.
- For Analysts: Monitor staking participation, burn events, and treasury allocations for insights into supply dynamics and ecosystem growth.
For more details, visit the official Floki Whitepaper and staking portal.
FLOKI (FLOKI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) FLOKI (FLOKI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLOKI tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező FLOKI token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) FLOKI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLOKI token élő árfolyamát!
