FLock.io (FLOCK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FLock.io (FLOCK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

FLock.io (FLOCK) tokennel kapcsolatos információk Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors. Hivatalos webhely: https://flock.io Fehér könyv: https://www.flock.io/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 Vásárolj most FLOCK tokent!

FLock.io (FLOCK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FLock.io (FLOCK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 58.25M Teljes tokenszám: $ 215.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 214.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 271.05M Minden idők csúcspontja: $ 2.1022 Minden idők mélypontja: $ 0.03529084954366033 Jelenlegi ár: $ 0.27105

FLock.io (FLOCK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FLock.io (FLOCK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLOCK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLOCK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLOCK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLOCK token élő árfolyamát!

A(z) FLOCK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) FLock.io (FLOCK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FLOCK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FLOCK tokent a MEXC-n!

FLock.io (FLOCK) árelőzményei A felhasználók a(z) FLOCK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FLOCK árelőzményeivel!

FLOCK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLOCK kapcsán? FLOCK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FLOCK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

