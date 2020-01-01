Flamingo (FLM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Flamingo (FLM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Flamingo (FLM) tokennel kapcsolatos információk Flamingo is an interoperable, full-stack decentralized finance protocol built on the Neo blockchain. The FLM token is the governance token of Flamingo. FLM holders can vote for changes in platform parameters, issuance of new FLM tokens, etc. Hivatalos webhely: https://flamingo.finance/ Fehér könyv: https://docs.flamingo.finance/ Block Explorer: https://neotube.io/nep5/4d9eab13620fe3569ba3b0e56e2877739e4145e3/page/1 Vásárolj most FLM tokent!

Flamingo (FLM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Flamingo (FLM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.39M $ 15.39M $ 15.39M Teljes tokenszám: $ 555.86M $ 555.86M $ 555.86M Keringésben lévő tokenszám: $ 555.86M $ 555.86M $ 555.86M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.68M $ 27.68M $ 27.68M Minden idők csúcspontja: $ 4.99 $ 4.99 $ 4.99 Minden idők mélypontja: $ 0.013609467044339166 $ 0.013609467044339166 $ 0.013609467044339166 Jelenlegi ár: $ 0.02768 $ 0.02768 $ 0.02768 További tudnivalók a(z) Flamingo (FLM) áráról

Flamingo (FLM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Flamingo (FLM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLM token élő árfolyamát!

Flamingo (FLM) árelőzményei A felhasználók a(z) FLM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FLM árelőzményeivel!

FLM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLM kapcsán? FLM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FLM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

