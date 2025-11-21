Fleek (FLK) tokenomikai adatai

Fleek (FLK) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Fleek (FLK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 19:31:20 (UTC+8)
USD

Fleek (FLK) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Fleek (FLK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 2.17M
Teljes tokenszám:
$ 100.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 20.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 10.87M
Minden idők csúcspontja:
$ 1.369
Minden idők mélypontja:
$ 0.1070416368444876
Jelenlegi ár:
$ 0.1087
Fleek (FLK) tokennel kapcsolatos információk

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Hivatalos webhely:
https://fleek.xyz/
Fehér könyv:
https://docs.google.com/document/d/1eT-Jqcl8A7sRUVH9R2fe8DzZMLYg_U-tVHq9n9Bz4fs/edit?tab=t.0#heading=h.b72ba3cjdx5n
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xE0969ec84456b7e4d3Dd2181fB5265EDbB63F7BD

Fleek (FLK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Fleek (FLK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLK tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező FLK token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) FLK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLK token élő árfolyamát!

A(z) FLK vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Fleek (FLK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FLK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Fleek (FLK) árelőzményei

A felhasználók a(z) FLK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

FLK árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLK kapcsán? FLK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

