A(z) élő Fleek ár ma 0.148 USD. Kövesd nyomon a(z) FLK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FLK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FLK

FLK árinformációk

Mi a(z) FLK

FLK fehér könyv

FLK hivatalos webhely

FLK tokenomikai adatai

FLK árelőrejelzés

FLK előzmények

FLK Vásárlási útmutató

FLK-fiat valutaváltó

FLK spot

Fleek Logó

Fleek árfolyam(FLK)

1 FLK-USD élő ár:

$0.148
-7.61%1D
USD
Fleek (FLK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 14:09:06 (UTC+8)

Fleek (FLK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1454
24h alacsony
$ 0.18
24h magas

$ 0.1454
$ 0.18
$ 0.6289933396082115
$ 0.11349214572806128
-0.27%

-7.61%

-21.37%

-21.37%

Fleek (FLK) valós idejű ár: $ 0.148. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLK legalacsonyabb ára $ 0.1454, legmagasabb ára pedig $ 0.18 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLK valaha volt legmagasabb ára $ 0.6289933396082115, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.11349214572806128 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLK változása a következő volt: -0.27% az elmúlt órában, -7.61% az elmúlt 24 órában, és -21.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fleek (FLK) piaci információk

No.1647

$ 2.96M
$ 118.75K
$ 14.80M
20.00M
100,000,000
100,000,000
20.00%

BASE

A(z) Fleek jelenlegi piaci plafonja $ 2.96M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 118.75K. A(z) FLK keringésben lévő tokenszáma 20.00M, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.80M.

Fleek (FLK) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Fleek mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.01219-7.61%
30 nap$ -0.102-40.80%
60 nap$ -0.102-40.80%
90 nap$ -0.102-40.80%
Fleek árváltozása ma

A mai napon a(z) FLK ára $ -0.01219 (-7.61%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Fleek 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.102 (-40.80%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Fleek 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) FLK ára $ -0.102 (-40.80%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Fleek 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.102 (-40.80%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Fleek (FLK) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Fleek árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Fleek (FLK)

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Fleek elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Fleek befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd FLK a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Fleek a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Fleek vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Fleek árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Fleek (FLK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Fleek (FLK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Fleek rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Fleek árelőrejelzését most!

Fleek (FLK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Fleek (FLK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FLK token kapcsán!

Hogyan vásárolj Fleek (FLK)

A következőt szeretnél vásárolni: Fleek? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Fleek eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

FLK helyi valutákra

1 Fleek(FLK) - VND
3,894.62
1 Fleek(FLK) - AUD
A$0.22496
1 Fleek(FLK) - GBP
0.11248
1 Fleek(FLK) - EUR
0.12728
1 Fleek(FLK) - USD
$0.148
1 Fleek(FLK) - MYR
RM0.62012
1 Fleek(FLK) - TRY
6.22488
1 Fleek(FLK) - JPY
¥22.792
1 Fleek(FLK) - ARS
ARS$213.564
1 Fleek(FLK) - RUB
12.0176
1 Fleek(FLK) - INR
13.13944
1 Fleek(FLK) - IDR
Rp2,466.66568
1 Fleek(FLK) - PHP
8.7024
1 Fleek(FLK) - EGP
￡E.6.99448
1 Fleek(FLK) - BRL
R$0.79624
1 Fleek(FLK) - CAD
C$0.2072
1 Fleek(FLK) - BDT
18.14776
1 Fleek(FLK) - NGN
215.11504
1 Fleek(FLK) - COP
$573.64208
1 Fleek(FLK) - ZAR
R.2.55892
1 Fleek(FLK) - UAH
6.2234
1 Fleek(FLK) - TZS
T.Sh.365.43124
1 Fleek(FLK) - VES
Bs32.708
1 Fleek(FLK) - CLP
$139.564
1 Fleek(FLK) - PKR
Rs42.05716
1 Fleek(FLK) - KZT
78.63832
1 Fleek(FLK) - THB
฿4.79224
1 Fleek(FLK) - TWD
NT$4.55692
1 Fleek(FLK) - AED
د.إ0.54316
1 Fleek(FLK) - CHF
Fr0.1184
1 Fleek(FLK) - HKD
HK$1.14996
1 Fleek(FLK) - AMD
֏56.79056
1 Fleek(FLK) - MAD
.د.م1.37492
1 Fleek(FLK) - MXN
$2.74392
1 Fleek(FLK) - SAR
ريال0.555
1 Fleek(FLK) - ETB
Br22.87784
1 Fleek(FLK) - KES
KSh19.12752
1 Fleek(FLK) - JOD
د.أ0.104932
1 Fleek(FLK) - PLN
0.54612
1 Fleek(FLK) - RON
лв0.6512
1 Fleek(FLK) - SEK
kr1.40304
1 Fleek(FLK) - BGN
лв0.25012
1 Fleek(FLK) - HUF
Ft49.74724
1 Fleek(FLK) - CZK
3.12132
1 Fleek(FLK) - KWD
د.ك0.045436
1 Fleek(FLK) - ILS
0.481
1 Fleek(FLK) - BOB
Bs1.02564
1 Fleek(FLK) - AZN
0.2516
1 Fleek(FLK) - TJS
SM1.36752
1 Fleek(FLK) - GEL
0.40108
1 Fleek(FLK) - AOA
Kz135.40668
1 Fleek(FLK) - BHD
.د.ب0.055796
1 Fleek(FLK) - BMD
$0.148
1 Fleek(FLK) - DKK
kr0.95756
1 Fleek(FLK) - HNL
L3.90572
1 Fleek(FLK) - MUR
6.808
1 Fleek(FLK) - NAD
$2.5752
1 Fleek(FLK) - NOK
kr1.49628
1 Fleek(FLK) - NZD
$0.25752
1 Fleek(FLK) - PAB
B/.0.148
1 Fleek(FLK) - PGK
K0.62604
1 Fleek(FLK) - QAR
ر.ق0.5402
1 Fleek(FLK) - RSD
дин.15.04864
1 Fleek(FLK) - UZS
soʻm1,783.13212
1 Fleek(FLK) - ALL
L12.43348
1 Fleek(FLK) - ANG
ƒ0.26492
1 Fleek(FLK) - AWG
ƒ0.26492
1 Fleek(FLK) - BBD
$0.296
1 Fleek(FLK) - BAM
KM0.25012
1 Fleek(FLK) - BIF
Fr435.268
1 Fleek(FLK) - BND
$0.1924
1 Fleek(FLK) - BSD
$0.148
1 Fleek(FLK) - JMD
$23.8354
1 Fleek(FLK) - KHR
594.37688
1 Fleek(FLK) - KMF
Fr63.048
1 Fleek(FLK) - LAK
3,217.39124
1 Fleek(FLK) - LKR
රු45.21844
1 Fleek(FLK) - MDL
L2.52784
1 Fleek(FLK) - MGA
Ar666.666
1 Fleek(FLK) - MOP
P1.18844
1 Fleek(FLK) - MVR
2.2644
1 Fleek(FLK) - MWK
MK257.39124
1 Fleek(FLK) - MZN
MT9.4572
1 Fleek(FLK) - NPR
रु21.06336
1 Fleek(FLK) - PYG
1,049.616
1 Fleek(FLK) - RWF
Fr215.636
1 Fleek(FLK) - SBD
$1.21804
1 Fleek(FLK) - SCR
2.17412
1 Fleek(FLK) - SRD
$5.698
1 Fleek(FLK) - SVC
$1.29944
1 Fleek(FLK) - SZL
L2.57372
1 Fleek(FLK) - TMT
m0.518
1 Fleek(FLK) - TND
د.ت0.43512
1 Fleek(FLK) - TTD
$1.00492
1 Fleek(FLK) - UGX
Sh517.408
1 Fleek(FLK) - XAF
Fr84.064
1 Fleek(FLK) - XCD
$0.3996
1 Fleek(FLK) - XOF
Fr84.064
1 Fleek(FLK) - XPF
Fr15.244
1 Fleek(FLK) - BWP
P1.99356
1 Fleek(FLK) - BZD
$0.29748
1 Fleek(FLK) - CVE
$14.1562
1 Fleek(FLK) - DJF
Fr26.344
1 Fleek(FLK) - DOP
$9.54156
1 Fleek(FLK) - DZD
د.ج19.2474
1 Fleek(FLK) - FJD
$0.33892
1 Fleek(FLK) - GNF
Fr1,286.86
1 Fleek(FLK) - GTQ
Q1.13812
1 Fleek(FLK) - GYD
$31.0726
1 Fleek(FLK) - ISK
kr18.5

Fleek Forrás

A(z) Fleek alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Fleek Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Fleek

Mennyit ér ma a(z) Fleek (FLK)?
A(z) élő FLK ár a(z) USD esetében 0.148 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FLK ára a(z) USD esetében?
A(z) FLK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.148. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Fleek piaci plafonja?
A(z) FLK piaci plafonja $ 2.96M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FLK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FLK keringésben lévő tokenszáma 20.00M USD.
Mi volt a(z) FLK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FLK mindenkori legmagasabb ára 0.6289933396082115 USD.
Mi volt a(z) FLK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FLK mindenkori legalacsonyabb ára 0.11349214572806128 USD.
Mekkora a(z) FLK kereskedési volumene?
A(z) FLK élő 24 órás kereskedési volumene $ 118.75K USD.
A(z) FLK ára emelkedni fog idén?
A(z) FLK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FLK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 14:09:06 (UTC+8)

Fleek (FLK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FLK-USD kalkulátor

Összeg

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0.148 USD

FLK kereskedés

FLK/USDC
$0.1482
$0.1482$0.1482
-7.60%
FLK/USDT
$0.148
$0.148$0.148
-7.55%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

