OmniFlix Network (FLIX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OmniFlix Network (FLIX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OmniFlix Network (FLIX) tokennel kapcsolatos információk OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. Hivatalos webhely: https://omniflix.network/ Block Explorer: https://mintscan.io/omniflix Vásárolj most FLIX tokent!

OmniFlix Network (FLIX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OmniFlix Network (FLIX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Teljes tokenszám: $ 357.24M $ 357.24M $ 357.24M Keringésben lévő tokenszám: $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.20M $ 12.20M $ 12.20M Minden idők csúcspontja: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Minden idők mélypontja: $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 Jelenlegi ár: $ 0.0122 $ 0.0122 $ 0.0122 További tudnivalók a(z) OmniFlix Network (FLIX) áráról

OmniFlix Network (FLIX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OmniFlix Network (FLIX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLIX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLIX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLIX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLIX token élő árfolyamát!

A(z) FLIX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) OmniFlix Network (FLIX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FLIX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FLIX tokent a MEXC-n!

OmniFlix Network (FLIX) árelőzményei A felhasználók a(z) FLIX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FLIX árelőzményeivel!

FLIX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLIX kapcsán? FLIX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FLIX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

