FishWar (FISHW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FishWar (FISHW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FishWar (FISHW) tokennel kapcsolatos információk FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items. Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game. Hivatalos webhely: https://fishwar.io/ Fehér könyv: https://docsend.com/view/d33fuaksajqjjpw2 Block Explorer: https://seitrace.com/address/0x805679729Df385815C57c24B20f4161BD34B655f?chain=pacific-1 Vásárolj most FISHW tokent!

FishWar (FISHW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FishWar (FISHW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 57.08B $ 57.08B $ 57.08B Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.84M $ 4.84M $ 4.84M Minden idők csúcspontja: $ 0.0029 $ 0.0029 $ 0.0029 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.0000848 $ 0.0000848 $ 0.0000848 További tudnivalók a(z) FishWar (FISHW) áráról

FishWar (FISHW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FishWar (FISHW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FISHW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FISHW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FISHW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FISHW token élő árfolyamát!

A(z) FISHW vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) FishWar (FISHW) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FISHW megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FISHW tokent a MEXC-n!

FishWar (FISHW) árelőzményei A felhasználók a(z) FISHW árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FISHW árelőzményeivel!

FISHW árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FISHW kapcsán? FISHW-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FISHW tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!