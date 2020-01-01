StaFi (FIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) StaFi (FIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

StaFi (FIS) tokennel kapcsolatos információk StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time. Hivatalos webhely: https://www.stafi.io/ Fehér könyv: https://docs.stafi.io/ Block Explorer: https://stafi.subscan.io/ Vásárolj most FIS tokent!

StaFi (FIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) StaFi (FIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.40M $ 12.40M $ 12.40M Teljes tokenszám: $ 154.31M $ 154.31M $ 154.31M Keringésben lévő tokenszám: $ 118.83M $ 118.83M $ 118.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.11M $ 16.11M $ 16.11M Minden idők csúcspontja: $ 0.7052 $ 0.7052 $ 0.7052 Minden idők mélypontja: $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 Jelenlegi ár: $ 0.10437 $ 0.10437 $ 0.10437 További tudnivalók a(z) StaFi (FIS) áráról

StaFi (FIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) StaFi (FIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FIS token élő árfolyamát!

A(z) FIS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) StaFi (FIS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FIS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FIS tokent a MEXC-n!

StaFi (FIS) árelőzményei A felhasználók a(z) FIS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FIS árelőzményeivel!

FIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FIS kapcsán? FIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

