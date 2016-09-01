FIRO (FIRO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FIRO (FIRO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FIRO (FIRO) tokennel kapcsolatos információk XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years. Hivatalos webhely: https://firo.org/ Fehér könyv: https://firo.org/about/tech/ Block Explorer: https://explorer.firo.org/ Vásárolj most FIRO tokent!

FIRO (FIRO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FIRO (FIRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.03M $ 12.03M $ 12.03M Teljes tokenszám: $ 17.67M $ 17.67M $ 17.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 17.67M $ 17.67M $ 17.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.03M $ 12.03M $ 12.03M Minden idők csúcspontja: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 Minden idők mélypontja: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 Jelenlegi ár: $ 0.6808 $ 0.6808 $ 0.6808 További tudnivalók a(z) FIRO (FIRO) áráról

FIRO (FIRO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FIRO (FIRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FIRO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FIRO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FIRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FIRO token élő árfolyamát!

A(z) FIRO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) FIRO (FIRO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FIRO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FIRO tokent a MEXC-n!

FIRO (FIRO) árelőzményei A felhasználók a(z) FIRO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FIRO árelőzményeivel!

FIRO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FIRO kapcsán? FIRO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FIRO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

