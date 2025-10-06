TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Fireverse ár ma 0.05071 USD. Kövesd nyomon a(z) FIR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FIR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FIR

FIR árinformációk

Mi a(z) FIR

FIR fehér könyv

FIR hivatalos webhely

FIR tokenomikai adatai

FIR árelőrejelzés

FIR előzmények

FIR Vásárlási útmutató

FIR-fiat valutaváltó

FIR spot

FIR USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Fireverse Logó

Fireverse árfolyam(FIR)

1 FIR-USD élő ár:

+2.69%1D
USD
Fireverse (FIR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:57:50 (UTC+8)

Fireverse (FIR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

+0.31%

+2.69%

-23.77%

-23.77%

Fireverse (FIR) valós idejű ár: $ 0.05071. Az elmúlt 24 órában, a(z)FIR legalacsonyabb ára $ 0.04892, legmagasabb ára pedig $ 0.051 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FIR valaha volt legmagasabb ára $ 0.13227499641836485, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03134127854543523 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FIR változása a következő volt: +0.31% az elmúlt órában, +2.69% az elmúlt 24 órában, és -23.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Fireverse (FIR) piaci információk

No.1292

13.67%

BSC

A(z) Fireverse jelenlegi piaci plafonja $ 6.93M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 59.99K. A(z) FIR keringésben lévő tokenszáma 136.71M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 50.71M.

Fireverse (FIR) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Fireverse mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0013289+2.69%
30 nap$ -0.03313-39.52%
60 nap$ -0.05493-52.00%
90 nap$ +0.04071+407.10%
Fireverse árváltozása ma

A mai napon a(z) FIR ára $ +0.0013289 (+2.69%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Fireverse 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.03313 (-39.52%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Fireverse 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) FIR ára $ -0.05493 (-52.00%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Fireverse 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.04071 (+407.10%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Fireverse (FIR) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Fireverse árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Fireverse (FIR)

Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.

Fireverse elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Fireverse befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd FIR a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Fireverse a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Fireverse vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Fireverse árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Fireverse (FIR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Fireverse (FIR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Fireverse rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Fireverse árelőrejelzését most!

Fireverse (FIR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Fireverse (FIR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FIR token kapcsán!

Hogyan vásárolj Fireverse (FIR)

A következőt szeretnél vásárolni: Fireverse? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Fireverse eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

FIR helyi valutákra

Fireverse Forrás

A(z) Fireverse alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Fireverse Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Fireverse

Mennyit ér ma a(z) Fireverse (FIR)?
A(z) élő FIR ár a(z) USD esetében 0.05071 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FIR ára a(z) USD esetében?
A(z) FIR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.05071. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Fireverse piaci plafonja?
A(z) FIR piaci plafonja $ 6.93M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FIR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FIR keringésben lévő tokenszáma 136.71M USD.
Mi volt a(z) FIR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FIR mindenkori legmagasabb ára 0.13227499641836485 USD.
Mi volt a(z) FIR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FIR mindenkori legalacsonyabb ára 0.03134127854543523 USD.
Mekkora a(z) FIR kereskedési volumene?
A(z) FIR élő 24 órás kereskedési volumene $ 59.99K USD.
A(z) FIR ára emelkedni fog idén?
A(z) FIR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FIR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Fireverse (FIR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

