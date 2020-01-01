FINE (FINE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FINE (FINE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FINE (FINE) tokennel kapcsolatos információk “This Is Fine” is unique as a meme for two reasons. One, while sometimes modified, it’s most commonly used in an unaltered state. Second, it’s still popular and used, despite now being nearly nine years old. Hivatalos webhely: https://www.finerc.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba Vásárolj most FINE tokent!

FINE (FINE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FINE (FINE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 586.90K $ 586.90K $ 586.90K Minden idők csúcspontja: $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 Minden idők mélypontja: $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 Jelenlegi ár: $ 0.0000000013951 $ 0.0000000013951 $ 0.0000000013951 További tudnivalók a(z) FINE (FINE) áráról

FINE (FINE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FINE (FINE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FINE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FINE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FINE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FINE token élő árfolyamát!

A(z) FINE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) FINE (FINE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) FINE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz FINE tokent a MEXC-n!

FINE (FINE) árelőzményei A felhasználók a(z) FINE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) FINE árelőzményeivel!

FINE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FINE kapcsán? FINE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FINE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

