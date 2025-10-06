TőzsdeDEX+
A(z) élő Figma ár ma 50.53 USD. Kövesd nyomon a(z) FIGON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) FIGON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: FIGON

FIGON árinformációk

Mi a(z) FIGON

FIGON hivatalos webhely

FIGON tokenomikai adatai

FIGON árelőrejelzés

FIGON előzmények

FIGON Vásárlási útmutató

FIGON-fiat valutaváltó

Figma Logó

Figma árfolyam(FIGON)

1 FIGON-USD élő ár:

$50.51
-0.49%1D
USD
Figma (FIGON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:57:36 (UTC+8)

Figma (FIGON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 50.18
24h alacsony
$ 50.94
24h magas

$ 50.18
$ 50.94
$ 71.95000313657503
$ 47.216402818294576
+0.03%

-0.49%

-7.68%

-7.68%

Figma (FIGON) valós idejű ár: $ 50.53. Az elmúlt 24 órában, a(z)FIGON legalacsonyabb ára $ 50.18, legmagasabb ára pedig $ 50.94 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FIGON valaha volt legmagasabb ára $ 71.95000313657503, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 47.216402818294576 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FIGON változása a következő volt: +0.03% az elmúlt órában, -0.49% az elmúlt 24 órában, és -7.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Figma (FIGON) piaci információk

No.2602

$ 422.59K
$ 53.37K
$ 422.59K
8.36K
8,363.15287247
ETH

A(z) Figma jelenlegi piaci plafonja $ 422.59K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.37K. A(z) FIGON keringésben lévő tokenszáma 8.36K, és a teljes tokenszám 8363.15287247. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 422.59K.

Figma (FIGON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Figma mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.2487-0.49%
30 nap$ -2.75-5.17%
60 nap$ +20.53+68.43%
90 nap$ +20.53+68.43%
Figma árváltozása ma

A mai napon a(z) FIGON ára $ -0.2487 (-0.49%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Figma 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -2.75 (-5.17%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Figma 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) FIGON ára $ +20.53 (+68.43%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Figma 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +20.53 (+68.43%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Figma (FIGON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Figma árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Figma (FIGON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Figma elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Figma befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd FIGON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Figma a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Figma vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Figma árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Figma (FIGON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Figma (FIGON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Figma rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Figma árelőrejelzését most!

Figma (FIGON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Figma (FIGON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) FIGON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Figma (FIGON)

A következőt szeretnél vásárolni: Figma? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Figma eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

FIGON helyi valutákra

1 Figma(FIGON) - VND
1 Figma(FIGON) - AUD
1 Figma(FIGON) - GBP
1 Figma(FIGON) - EUR
1 Figma(FIGON) - USD
1 Figma(FIGON) - MYR
1 Figma(FIGON) - TRY
1 Figma(FIGON) - JPY
1 Figma(FIGON) - ARS
1 Figma(FIGON) - RUB
1 Figma(FIGON) - INR
1 Figma(FIGON) - IDR
1 Figma(FIGON) - PHP
1 Figma(FIGON) - EGP
1 Figma(FIGON) - BRL
1 Figma(FIGON) - CAD
1 Figma(FIGON) - BDT
1 Figma(FIGON) - NGN
1 Figma(FIGON) - COP
1 Figma(FIGON) - ZAR
1 Figma(FIGON) - UAH
1 Figma(FIGON) - TZS
1 Figma(FIGON) - VES
1 Figma(FIGON) - CLP
1 Figma(FIGON) - PKR
1 Figma(FIGON) - KZT
1 Figma(FIGON) - THB
1 Figma(FIGON) - TWD
1 Figma(FIGON) - AED
1 Figma(FIGON) - CHF
1 Figma(FIGON) - HKD
1 Figma(FIGON) - AMD
1 Figma(FIGON) - MAD
1 Figma(FIGON) - MXN
1 Figma(FIGON) - SAR
1 Figma(FIGON) - ETB
1 Figma(FIGON) - KES
1 Figma(FIGON) - JOD
1 Figma(FIGON) - PLN
1 Figma(FIGON) - RON
1 Figma(FIGON) - SEK
1 Figma(FIGON) - BGN
1 Figma(FIGON) - HUF
1 Figma(FIGON) - CZK
1 Figma(FIGON) - KWD
1 Figma(FIGON) - ILS
1 Figma(FIGON) - BOB
1 Figma(FIGON) - AZN
1 Figma(FIGON) - TJS
1 Figma(FIGON) - GEL
1 Figma(FIGON) - AOA
1 Figma(FIGON) - BHD
1 Figma(FIGON) - BMD
1 Figma(FIGON) - DKK
1 Figma(FIGON) - HNL
1 Figma(FIGON) - MUR
1 Figma(FIGON) - NAD
1 Figma(FIGON) - NOK
1 Figma(FIGON) - NZD
1 Figma(FIGON) - PAB
1 Figma(FIGON) - PGK
1 Figma(FIGON) - QAR
1 Figma(FIGON) - RSD
1 Figma(FIGON) - UZS
1 Figma(FIGON) - ALL
1 Figma(FIGON) - ANG
1 Figma(FIGON) - AWG
1 Figma(FIGON) - BBD
1 Figma(FIGON) - BAM
1 Figma(FIGON) - BIF
1 Figma(FIGON) - BND
1 Figma(FIGON) - BSD
1 Figma(FIGON) - JMD
1 Figma(FIGON) - KHR
1 Figma(FIGON) - KMF
1 Figma(FIGON) - LAK
1 Figma(FIGON) - LKR
1 Figma(FIGON) - MDL
1 Figma(FIGON) - MGA
1 Figma(FIGON) - MOP
1 Figma(FIGON) - MVR
1 Figma(FIGON) - MWK
1 Figma(FIGON) - MZN
1 Figma(FIGON) - NPR
1 Figma(FIGON) - PYG
1 Figma(FIGON) - RWF
1 Figma(FIGON) - SBD
1 Figma(FIGON) - SCR
1 Figma(FIGON) - SRD
1 Figma(FIGON) - SVC
1 Figma(FIGON) - SZL
1 Figma(FIGON) - TMT
1 Figma(FIGON) - TND
1 Figma(FIGON) - TTD
1 Figma(FIGON) - UGX
1 Figma(FIGON) - XAF
1 Figma(FIGON) - XCD
1 Figma(FIGON) - XOF
1 Figma(FIGON) - XPF
1 Figma(FIGON) - BWP
1 Figma(FIGON) - BZD
1 Figma(FIGON) - CVE
1 Figma(FIGON) - DJF
1 Figma(FIGON) - DOP
1 Figma(FIGON) - DZD
1 Figma(FIGON) - FJD
1 Figma(FIGON) - GNF
1 Figma(FIGON) - GTQ
1 Figma(FIGON) - GYD
1 Figma(FIGON) - ISK
Figma Forrás

A(z) Figma alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Figma Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Figma

Mennyit ér ma a(z) Figma (FIGON)?
A(z) élő FIGON ár a(z) USD esetében 50.53 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) FIGON ára a(z) USD esetében?
A(z) FIGON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 50.53. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Figma piaci plafonja?
A(z) FIGON piaci plafonja $ 422.59K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) FIGON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) FIGON keringésben lévő tokenszáma 8.36K USD.
Mi volt a(z) FIGON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) FIGON mindenkori legmagasabb ára 71.95000313657503 USD.
Mi volt a(z) FIGON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) FIGON mindenkori legalacsonyabb ára 47.216402818294576 USD.
Mekkora a(z) FIGON kereskedési volumene?
A(z) FIGON élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.37K USD.
A(z) FIGON ára emelkedni fog idén?
A(z) FIGON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) FIGON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Figma (FIGON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

